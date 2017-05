Épaves roulantes : les experts seront plus rigoureusement surveillés

Après une nouvelle affaire de véhicules jugés dangereux remis sur les routes, la Confédération française des experts en automobile annonce de nouveaux outils de contrôle des professionnels agréés.

Le délégué interministériel à la Sécurité routière, Emmanuel Barbe, a envoyé récemment une lettre à 1 021 propriétaires de véhicules achetés d’occasion (voitures, motos, camionnettes, triporteurs et voiturettes). Il pourrait s’agir d’épaves, gravement endommagées dans des accidents de la route et retapées à la va-vite, qui ont passé le contrôle d’un expert soupçonné "complaisant". C’est la deuxième affaire de ce type en un peu plus de deux ans. C'était déjà arrivé en 2015, avec près de 5.000 véhicules. Une voiture s’était alors coupée en deux, faisant un mort.

"Quand les affaires sortent comme ça, pour deux ou trois experts sur 3.390 inscrits sur la liste nationale, c’est l’ensemble de la profession qui est montrée du doigt et ça se comprend", constate Pascal Jusselme, président de la Confédération française des experts en automobile.

Des outils pour détecter de trop nombreuses expertises

L’organisme a donc décidé de réagir. Il existe déjà une commission de discipline et le procès judiciaire classique. La Confédération a désormais décidé d’instaurer des contrôles "en amont" et ne pas attendre "que des bêtises soient faites". Elle va donc surveiller le volume de ce type d’expertise sur des voitures très endommagées, normalement très rares dans la vie d’un expert.

Or dans ces deux affaires "ce sont des experts qui ont un volume de ce type d’activité énorme", précise Pascal Jusselme. Des outils de détection permettront d’alerter "la profession sur des volumes écrits qui paraissent atypiques, qui suscitent la possibilité de faire des contrôles derrière", ajoute-t-il.

Sur les 1 021 personnes contactées dans la plus récente affaire, les deux-tiers se sont déjà manifestées en vue d'un rendez-vous avec un expert qui leur est dédié. Environ 300 personnes n'ont pas répondu à la lettre recommandée. Ils recevront une seconde lettre la semaine prochaine leur indiquant qu'ils ont interdiction de rouler, de céder ou de vendre leur véhicule.