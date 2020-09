Epinal va tester la piétonnisation de trois rues du centre-ville en soirée

La ville d'Epinal va tester la piétonnisation de plusieurs rues du centre-ville en soirée à partir du vendredi 25 septembre. Dans le détail, la rue des petites boucheries, la rue des Etats-Unis et la rue du Général Leclerc vont être rendues piétonnes pour un mois, du début de soirée à deux heures du matin. Des barrières légères seront installées. Les riverains seront autorisés à rentrer chez eux.

L'objectif de la mairie et des commerçants est de mieux sécuriser le secteur et notamment les terrasses des cafetiers et restaurateurs. Une évaluation aura lieu à partir du 15 octobre avec les commerçants pour savoir s'il faut pérenniser la mesure.