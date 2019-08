Épisode de pollution à l'ozone : le stationnement résidentiel gratuit à Paris lundi

Paris, France

En raison d'un nouvel épisode de pollution atmosphérique à l'ozone dans toute la région Île-de-France, la circulation différenciée est mise en place depuis dimanche 25 août. Seuls les véhicules dotés d'une vignette Crit'air 0, 1 ou 2 peuvent circuler dans le périmètre de l'A86 afin de réduire les émissions polluantes. À Paris, les véhicules Crit’air 3 sont donc interdits pendant cette période – la circulation des véhicules Crit’air 5 et Crit’air 4 est, elle, interdite depuis le 1er juillet 2019.

Les Parisiens encouragés à utiliser le vélo

Par ailleurs, lundi 26 août, le stationnement résidentiel sera gratuit à Paris. La Ville appelle : "toutes les Parisiennes et tous les Parisiens à suivre les messages de prévention et à faire preuve de civisme en adaptant leurs comportements et en empruntant prioritairement tout mode de transport plus respectueux de l’environnement – notamment le vélo."

Ce dimanche, toujours en raison du pic de pollution, Île-de-France Mobilités met en place un forfait journalier antipollution au prix de 3,80 euros, il permet de se déplacer dans toute la région.