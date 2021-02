Episode neigeux à Metz : comment les services de la ville s'organisent en hiver face aux intempéries ?

Les Messins se sont réveillés dans un décor pailleté de neige, une fine couche sèche sur la chaussée, un joli décor, mais un peu traître. Lionel Krebs, directeur de la propreté urbaine à la ville de Metz et responsable de la viabilité hivernale, invité de France Bleu Lorraine ce mercredi, explique comment les services gèrent au quotidien ces intempéries très variables selon les jours.

Par exemple, ce mercredi, c'est "très localisé. On a des patrouilleurs qui repèrent les zones où c'est plus compliqué, ce matin les hauts de Bellecroix, Devant-les-Ponts, Grange-aux-Bois, donc on envoie les véhicules spécifiquement sur ces zones-là. Sur cette neige poudreuse, on essaye un traitement de sel et de saumure, pour la faire fondre." Seuls huit des treize engins de viabilité hivernale ont été sortis ce mercredi matin.

Il y a 1.500 tonnes de sel en stock. "On est jamais à l'abri d'une pénurie, on se souvient notamment des hivers 2010-2011 avec des réquisitions de la préfecture", mais justement, poursuit Lionel Krebs, "les stocks ont été augmentés suite à cette période. On a des délais de livraison de 24 heures, avec des seuils critiques, on ne descend pas en dessous de 75% de stockage de sel (...) nos fournisseurs, avec les derniers hivers qui ont été plutôt cléments, ont du stock."

Lionel Krebs appelle, en tout cas, à la prudence pour les automobilistes, même si cette "neige sèche" n'est pas trop glissante : "Pas d'excès de confiance !"