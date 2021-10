Equipements hivernaux : les communes de montagne concernées dans l'ex Midi-Pyrénées

À partir de ce lundi 1er novembre, et jusqu'au 31 mars, une nouvelle signalisation indique les entrées et les sorties de zones de montagne avec équipements hivernaux impératifs. Cinq départements sont concernés dans l'ex Midi-Pyrénées sur environ 200 communes.

Les automobilistes doivent équiper leurs véhicules en pneu neige ou quatre-saisons ou bien détenir des chaînes à neige dans leur coffre dans tous les territoires montagneux du pays. L'obligation concerne les véhicules légers et utilitaires, les camping-cars, les poids-lourds et les autocars. Dans l'ex Midi-Pyrénées, un peu plus de 200 communes sont concernées dans les Pyrénées, les monts de Lacaune, les monts d'Aubrac et le plateau du Lévezou. Attention certaines communes ne sont soumises à ces zones que sur certaines routes.

Le 4 octobre, le ministère de l'Intérieur avait annoncé une saison de tolérance pour cette année indiquant que les manquements ne seraient "pas sanctionnés cet hiver".

Haute-Garonne (46 communes)

Antignac, Argut-Dessous, Artigue, Bachos, Bagnères-de-Luchon, Baren, Benque-Dessous-et-Dessus, Bezins-Garraux, Billière, Binos, Bourg-d’Oueil, Boutx, Burgalays, Castillon-de-Laboust, Cathervielle, Caubous, Cazaril-Laspènes, Cazaux-Layrisse, Cazeaux-de-Larboust, Cier-de-Luchon, Cirès, Garin, Gouaux-de-Larboust, Gouaux-de-Luchon, Guran, Herran, Jurvielle, Juzet-de-Luchon, Lège, Mayrègne, Melles, Montauban-de-Luchon, Moustajon, Oô, Portet-d’Aspet, Portet-de-Luchon, Poubeau, Razecueillé, Saccourvielle, Saint-Aventin, Saint-Mamet, Saint-Paul-d’Oueil, Salles-et-Pratviel, Signac, Sode, Trébons-de-Luchon.

Ariège (46 communes)

Albiès, Appy, Artigues, Ascou, Aulus-les-Bains, Auzat, Axiat, Ax-les-Thermes, Bélesta, Bestiac, Carcanières, Caussou ; Caychax Cazenave-Serres-et-Allens, Fougax-et-Barrineuf, Massat, Montferrier, Montségur, L’Hospitalet-près-l’Andorre, Ignaux, Lordat, Mérens-les-Vals, Mijanès, Montaillou, Orgeix, Orlu, Orus, Pech, Le Pla, Le Port, Prades, Le Puch, Quérigut, Rouze, Saurat, Savignac-les-Ormeaux, Senconac, Sorgeat, Tignac, Unac, Ustou, Vaychis, Verdun, Vernaux, Val-de-Sos.

Hautes-Pyrénées (55 communes)

Ancizan, Aragnouet, Arbéost, Arreau, Arrens-Marsous, Artalens-Souin, Aspin-Aure, Aucun, Aulon, Azet, Bagnères-de-Bigorre, Barèges, Beaucens, Beaudéan, Betpouey, Beyrède-Jumet-Camous, Cadéac, Cadeilhan-Trachère, Campan, Cauterets, Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors, Chèze, Ens, Esquièze-Sère, Estaing, Estarvielle, Estensan, Esterre, Ferrières, Gavarnie-Gèdre, Génos, Germ, Grust, Guchen, Loudenvielle, Loudervielle, Luz-Saint-Sauveur, Mont, Nistos, Sailhan, Saint-Lary-Soulan, Saligos, Sarrancolin, Sassis, Sazos, Sers, Tramezaïgues, Viella, Vielle-Aure, Vier-Bordes, Viey, Vignec, Villelongue, Viscos.

Tarn (18 communes)

Alban, Barre, Berlats, Curvalle, Escroux, Fontrieu, Gijounet, Lacaune, Le Fraysse, Le Masnau-Massuguiès, Massals, Miolles, Moulin-Mage, Murat-sur-Vèbre, Nages, Saint-Salvi-de-Carcavès, Senaux, Viane.

Aveyron (42 communes)

Alrance, Arques; Arvieu, Brommat, Campagnac, Canet-de-Salars, Cantoin, Cassuéjouls, Castelnau-de-Mandailles, Castelnau-Pégayrols, Le Cayrol, Condom-d’Aubrac, Curières, Huparlac, Laguiole, Montjaux, Montpeyroux, Mur-de-Barrez, Pomayrols, Pont-de-Salars, Prades-d’Aubrac, Prades-Salars, Saint-Beauzély, Saint-Chély-d’Aubrac, Argences en Aubrac, Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac, Saint-Laurent-de-Lévézou, Saint-Laurent-d’Olt, Saint-Léons, Saint-Symphorien-de-Thénières, Salles-Curan, Ségur, Sévérac d’Aveyron, Soulages-Bonneval, Taussac, Thérondels, Trémouilles, Verrières, Vézins-de-Lévézou, Le Vibal, Villefranche-de-Panat, Curan

En Aveyron, les communes voisines du Cantal et de la Lozère, mais aussi le plateau du Lévézou sur les hauteurs entre Rodez et Millau. - Préfecture d'Aveyron

À noter que dans l'Aude voisine aussi, la législation pneu d'hiver sera valable pour une trentaine de communes du piémont, comme la micro-station Camurac