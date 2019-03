Ermont : un mini-bus réservé aux seniors est mis en place

Ermont, France

Un nouveau transport en commun est mis en place à Ermont dans le Val-d'Oise ce lundi : le "bus seniors", réservé aux plus de 65 ans. Un service créé par le Centre communal d'action sociale de la ville.

Du lundi au vendredi, ce mini-bus va chercher gratuitement les aînés devant chez eux et les emmènent au centre-commercial, à leurs rendez-vous médicaux ou à la poste. Chaque journée étant dédiée à un point d'arrivée précis, comme le supermarché Cora pour cette première tournée.

Ce véhicule, financé par les commerçants de la ville, est couvert de logos. "Moi, du moment qu'il roule, je suis contente", lâche Gisèle, en sortant de sa résidence pour seniors. A 82 ans, cette dame peine à se déplacer avec sa canne. Habituellement, ses enfants l'emmènent faire ses courses. "J'aime bien pouvoir sortir toute seule, regarder les livres, prendre mon temps. Avec mes enfants, il faut que ça aille vite!"

"On se sent libre"

Plus tard dans la tournée, elle est rejointe par deux autres passagères. "D'habitude, je vais dans les petites boutiques, mais il y a des choses qu'on ne peut pas toujours trouver comme des ampoules pour mon intérieur." explique Christiane, 89 ans. "Et puis ça permet de faire des rencontres, moi je suis un peu casanière."

Ses voisines abondent et tombent vite d'accord: "_On se sent libre_, on n'a pas besoin de s'inquiéter si quelqu'un peut nous emmener ou nous ramener. C'est très pratique. Quand les autres sauront ça, il y aura vite la queue"

En moins de 30 minutes, les trois seniors sont emmenées au supermarché. Le mini-bus passera les chercher une heure et demi plus tard. Au volant, Jean-Louis, un bénévole du centre communal d'action sociale, est satisfait d'avoir donné de son temps. La soixantaine passée, il est lui même retraité : "Je serai bien content quand un jour moi aussi on pourra me véhiculer faire mes courses."

Pour le moment, même si un marche-pied et l'aide des bénévoles permet de monter dans le bus, il n'est pas encore accessible aux personnes en situation de handicap.

Pour réserver une place et découvrir le planning de ce mini-bus, vous pouvez contacter le centre communal d'action social au 01 30 72 38 51