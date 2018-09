Les associations de consommateurs CLCV et 40 millions d'automobilistes demandent ce mardi au gouvernement de cesser d'augmenter les taxes sur le carburant après la confirmation ce lundi, de la hausse prévue en janvier prochain : 7 centimes sur le diesel et 4 centimes au litre sur l'essence.

Vous vous en êtes certainement rendus compte en passant à la pompe : le prix des carburants ne cesse de grimper depuis sept semaines, pour atteindre 1,47 € le litre de gazole et 1,55 € le litre d'essence (SP95) .

La hausse des taxes était annoncée

Emmanuel Macron avait prévenu : "Nous augmenterons progressivement la taxe carbone, pour atteindre 100 euros par tonne de CO2 en 2030. La fiscalité qui est appliquée au diesel sera alignée sur celle de l'essence d'ici la fin du quinquennat". Ces dispositions ont commencé à entrer en vigueur dès le 1er janvier 2018. Le prix du litre de gazole à la pompe a ainsi grimpé de 7,6 centimes d'euros (+11,9%), et de 3,9 centimes d'euros (+4,9%) par litre d'essence sans plomb.

1.500 euros de taxe pour un couple avec deux voitures

La CLCV, l'association de consommateurs, publie ce mardi matin une nouvelle étude édifiante. Elle montre à quel point les taxes ne cessent d'augmenter. Un couple avec deux voitures, ce qui représente un quart des Français, paie sur un an 1.500 euros rien qu'en taxes ! C'est 140 euros de plus sur un an, et 300 euros sur 10 ans. C'est le cumul de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) et la TVA qui fait flamber les prix.

Pour son calcul, la CLCV a pris les consommations moyennes de 7,3 litres au 100 km pour l'essence et 6,1 litres pour le diesel et une distance de 12.700 km par an. En 2008 avec un prix au litre d'essence moyen de 1,35 € dont 0,83 centimes de taxes, l'automobiliste avait ainsi payé 769,50 € sur l'année. Dix ans plus tard le montant s’élève à 871, 50€ soit 102 € de plus. Quant au diesel, il s'affichait lui, en 2008, en moyenne à 1,26 € le litre avec 0.63 centimes de taxes ce qui représente un total sur l'année de 488 € contre 666,20 € cette année soit 178,20 € de plus en dix ans.

"Le litre de carburant à 2 euros, c’est pour demain si nous ne réagissons pas maintenant !"

A ce rythme l’association 40 millions d'automobilistes annonce un litre de carburant à 2 euros pour demain. Elle tente ainsi de mobiliser les automobilistes pour protester contre ce qu'elle estime être un matraquage fiscal. Elle lance l'opération "coup de pompe" qui consiste à envoyer sont ticket d'essence à l’Élysée.