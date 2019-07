Les conducteurs marseillais conduisent-ils vraiment si mal ?

Marseille, France

A Marseille, les vacances riment avec bouchons ! Alors sur la route, il faut prendre son mal en patience et pour les touristes, le challenge est avant tout de s'adapter à la conduite marseillaise. Dans la cité phocéenne, les conducteurs ont mauvaise réputation. Arrêt en double file, passage au feu rouge, excès de vitesse, alcoolémie, etc. Et pour les deux roues, le port du casque est aléatoire. France Bleu Provence a vérifié si cette réputation tenait plus du cliché ou de la réalité.

"Les téléphones ça y va!"

Pas besoin d'attendre longtemps pour relever une infraction. "Vous avez été contrôlé avec le téléphone en circulation, vous allez être verbalisé." Au volant, Axel, 19 ans, reconnait à moitié les faits, "J'ai changé la musique et j'ai reposé le téléphone.". Selon une récente étude, comme Axel 75 % des jeunes conducteurs admettent utiliser leur portable en conduisant, malgré les sanctions.

Le téléphone n'est pas la seule infraction dans la cité phocéenne, beaucoup de conducteurs dénoncent les comportements dangereux des autres automobilistes, comme cette Marseillaise, "Il y en beaucoup qui roulent sans assurance, des scooters sans casque, d'autres qui téléphonent. Alors les téléphones ça y va !"

Je me suis habitué à la conduite marseillaise et je conduis plus mal qu'avant.

Certains admettent n’être que leur conduite n'est pas parfaite, comme César venu s'installer à Marseille, "Les stationnements en double file, ça devient une habitude. Je ne le faisais pas à la base maintenant si j'ai une course à faire je ne m'arrête plus pour trouver une place. En 4 ans je me suis habitué à la conduite marseillaise et je conduis plus mal qu'avant."

Les assurance auto plus chères à Marseille

A tel point que Marseille est en tête du classement des villes les plus chères pour les assurances auto, selon une étude du comparateur Meilleure assurance. Pour exemple, pour le même véhicule un jeune conducteur paiera 1 107 € par an à Marseille, contre 593 € s'il réside dans la Nièvre. Quasiment le double !

Les tarifs sont fixés par rapport au pourcentage d’accidents selon les zones et donc la probabilité pour les compagnies d’assurance de devoir reverser des indemnisations aux personnes assurées. La conduite marseillaise y est peut-être donc pour quelque chose... Donnez votre avis sur le répondeur de France Bleu Provence au 04 42 99 13 14.