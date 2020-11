"On est les grands oubliés" : la galère des chauffeurs-routiers de passage en Creuse

Sur cette aire proche de Guéret, on croise beaucoup plus de camions que de voitures. Confinement oblige, les transporteurs sont presque les seuls à sillonner les routes désormais. Nous croisons Frédéric, chauffeur-routier depuis une trentaine d'années, qui se prend une pause... plutôt frugale : "J'ai emmené à manger. Hier, j'ai dormi devant l'usine où j'ai chargé. Et il y avait des douches, heureusement. Mais c'est vraiment compliqué. J'espère que ça ne va pas durer."

Des toilettes de chat, à l'eau froide

Sur les grandes aires d'autoroute, la plupart des sanitaires sont fermés, explique Marco, un autre chauffeur-routier. Pour se laver ou faire sa vaisselle, il ne reste bien souvent que les petites aires de repos, au confort rudimentaire : "À l'eau froide. Alors, quand c'est ça, on ne se douche pas, évidemment. Moi, j'ai de la chance parce que je ne découche que du lundi au vendredi. Mais j'imagine les chauffeurs de l'Est, qui passent un mois ou plus dans leur camion... Je ne sais pas comment ils font."

"Ce qui manque, c'est de discuter, même cinq minutes"

Pour manger aussi, c'est compliqué : ceux qui peuvent emmènent des provisions - "j'ai mon petit frigo dans mon camion", détaille Marco -, les autres achètent un sandwich sur le pouce. Quelques restos routiers proposent aussi des plats chauds, "des plateaux que l'on vient chercher et que l'on emporte dans nos camions". Mais les chauffeurs sont désormais bien seuls dans leurs petites cabines, déplore Frédéric. "Ce qui manque, c'est surtout de boire le café au bar le matin, avec le patron. Et le soir au restaurant, prendre un petit verre au comptoir avant de prendre la douche.. Ça fait du bien de discuter, même cinq minutes." Et Marco de conclure : "Comme en mars, on est les grands oubliés du confinement ! Tout le monde a besoin de nous, mais on doit se débrouiller tous seuls."

Les entreprises du transport routier veulent faire bouger les choses

La situation va peut-être changer. Ce mardi en tout cas, les entreprises du transport routier de marchandises et de la logistique ont envoyé un communiqué au ministère des Transports, exigeant des "conditions dignes de travail" pour les chauffeurs, en particulier la possibilité de prendre des "repas chauds à table" sur leur trajet. "Fermetures des aires de repos, impossibilité d'accéder aux sanitaires et aux douches, absence de point de restauration : les difficultés s'accumulent" pour les routiers, affirment ces cinq organisations professionnelles (FNTR, TLF, OTRE, Unostra et Chambre syndicale du déménagement).

"Si le gouvernement a réaffirmé le principe d'ouverture de toutes les stations-service, des sanitaires et des points de restauration, force est de constater que, sur le terrain, ce n'est pas une réalité, notamment sur le réseau non concédé géré par l'État", selon les cinq organisations patronales. Lundi, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili avait déclaré : "Aujourd'hui, les relais routiers peuvent ouvrir en proposant uniquement des services de vente et de restauration à emporter, mais nous avons entendu la demande de repas sur place pour les routiers. C'est un point sur lequel nous sommes en train de travailler et sur lequel nous devrions pouvoir aboutir assez rapidement", promet la ministre.