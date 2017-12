Toulouse, France

Singapore Airlines a réceptionné mercredi 13 décembre son nouvel A380 à Toulouse. Un appareil revisité pour la compagnie asiatique avec de nouvelles cabines. Toutes classes confondues, l'accent a été mis sur l'espace réservé à chacun des 471 passagers.

L'A380 peut contenir 343 passagers en classe économique. © Radio France - Leïla Méchaouri

Une nouvelle classe

L'entrée dans l'A380 se fait par la classe premium économique. © Radio France - Leïla Méchaouri

L'appareil se divise en quatre classes : première, "business", économique et - c'est la nouveauté - premium économique. Une "classe éco" en un peu plus confortable, avec des fauteuils un peu plus larges, huit par rangée au lieu de dix. Ces 44 sièges sont destinés, par exemple, à des hommes ou des femmes d'affaires qui ne pourraient pas se payer la "business class".

Le pont supérieur de l'avion abrite la classe affaire et les six suites de première classe. © Radio France - Leïla Méchaouri

Du grand luxe

Le fauteuil en classe affaires est entièrement inclinable. © Radio France - Leïla Méchaouri

Après avoir monté les escaliers, sur le pont supérieur, direction la classe affaires. 78 box individuels avec un fauteuil inclinable totalement pour en faire un vrai lit. Chaque passager a un accès direct à l'une des allées. Petite subtilité chez Singapore Airlines, la cloison entre deux box peut se rétracter. Ainsi, les couples peuvent profiter du vol dans un lit double.

Les box de la classe affaire peuvent communiquer entre eux. © Radio France - Leïla Méchaouri

Enfin, l'attrait principal du nouvel A380 de Singapore Airlines reste sa première classe. Ce sont six suites munies chacune d'un fauteuil, d'un lit, d'une tablette imitation marbre et d'un accès à deux hublots. Même principe qu'en "business", la paroi entre deux suites peut être ôtée.

Les fauteuils des suites sont du même cuir que les Ferrari. © Radio France - Leïla Méchaouri

Le premier vol du nouvel A380 de Singapore Airlines est prévu le 18 décembre entre Singapour et Sidney.