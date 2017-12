Alors que le premier ministre se dit favorable à la généralisation du 80 km/h sur les routes nationales et départementales à double sens et sans séparateur physique, le président de l'Automobile Club de l'Ouest parle d'une décision stupide et destinée uniquement à faire de l'argent.

Bientôt des routes nationales et départementales limitées à 80 km/h ? Le premier ministre Edouard Philippe y réfléchit sérieusement et se dit favorable à la réduction des vitesses à 80 km/h au lieu de 90 sur les routes nationales et départementales bi-directionnelles, c'est à dire avec 2 sens de circulation sans glissière de sécurité au milieu. La décision pourrait être prise officiellement le 18 janvier lors du prochain comité interministériel de la sécurité routière. Il faut dire que le nombre de morts sur les routes s'annonce en hausse pour 2017, pour la 4ème année consécutive. La mortalité routière est d'ailleurs remontée en novembre, +8,9%. Mais cette limitation à 80 km/h ne répond pas au problème pour Xavier Beauvallet, président de l'Automobile Club de l'Ouest. Il parle d'une décision totalement stupide.

Si on pousse la logique jusqu'au bout, on peut aussi limiter la vitesse à 30 km/h sur les autoroutes et interdire la circulation sur les nationales. Xavier Beauvallet, président de l'Automobile Club de l'Ouest.

On a déjà essayé de mettre en place cette mesure en 2015, mesure finalement abandonnée sous la pression des automobilistes, rajoute Xavier Beauvallet. Je ne conteste pas que les chiffres sont mauvais. Pour autant, c'est trop facile de mettre tout sur le dos de la vitesse. Ce n'est plus la première cause d'accidents depuis bien longtemps la vitesse. On ne parle pas des infrastructures et du téléphone au volant.

On se focalise la vitesse parce qu'elle rapporte de l'argent

De son côté, le directeur général de l'association 40 millions d'automobilistes, Pierre Chasseray, parle d'une décision totalement débile. Pour lui, il faut surtout faire de l'accompagnement sur les addictions au volant, et rappelle que les stupéfiants interviennent dans 25% des accidents mortels.