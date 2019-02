Et pourquoi pas louer une voiture à plusieurs quand on habite à la campagne ?

Clémery, France

Comment réduire ses frais de déplacement quand on habite à la campagne ? Pourquoi ne pas louer une voiture - électrique de préférence - à plusieurs ? Voire disposer d'un mini-parc de voitures ? L'idée est lancée par Marie-Christine Viaud, une habitante de Clémery, un village de 400 habitants, proche de Pont-à-Mousson.

La voiture : un coût de 271 euros par mois

Dans le foyer de cette retraitée de l'éducation, âgée de 64 ans : deux voitures. Celle de son mari, encore en activité, et la sienne. "Une petite C3 qui va sur sa belle mort !", s'amuse-t-elle. Bientôt 400 000 km au compteur. Avant de la renouveler, Marie-Christine a fait quelques calculs : entre prix d'achat (15 000€), entretien (9 000€) et carburant (22 000€), sa petite voiture lui aura coûté 271€ par mois pendant 15 ans. "Je me suis convaincue facilement de l'intérêt de trouver une autre solution."

Autre constat à l'occasion de ses balades : beaucoup de voitures restent stationnées à Clémery. Marie-Christine en a compté une bonne centaine. Et c'est logique, selon elle : "Dans les villages, si les femmes veulent conserver leur indépendance, leur mobilité, tout le monde vous dira qu'il faut deux voitures". Alors plutôt que de payer pour une voiture peu utilisée, l'idée lui est venue de la location longue durée de voitures à plusieurs.

L'angle d'attaque, c'est le porte-monnaie ! Or, le pouvoir d'achat, le porte-monnaie, ça concerne beaucoup de personnes"

L'organisation du partage de la ou des voiture(s) louée(s) ? "Ça peut paraître compliqué mais si plusieurs personnes se lancent dans le même principe, on arrive à un mini-parc de 3-4 véhicules. Si on a un jeune qui nous crée une application genre Blablacar adapté à Clémery, on peut le réserver. Moi je suis ouverte à des tas de possibilités, je crois que la technologie nous en donne un certain nombre !"

Le projet est en route - une première réunion a été organisée à Clémery - et il a le mérite au moins de faire réfléchir. "A un moment donné de la discussion, les personnes se disent : voyons, qu'est-ce que je fais, moi, de ma deuxième voiture ? Cela questionne notre rapport à la voiture."

Marie-Christine Viaud organise une nouvelle réunion sur son projet : rendez-vous le 29 mars à 18h30 à la mairie de Clémery.

