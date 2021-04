Et pourquoi pas un téléphérique à Vitrolles entre l’aéroport Marseille-Provence et la gare ?

Et si dans quelques années pour se déplacer entre l’aéroport Marseille-Provence et la gare de Vitrolles vous laisseriez votre voiture pour monter dans un téléphérique ? Le projet d'une ligne d'un kilomètre est à l'étude. Il permettrait de rejoindre l'aéroport en six minutes, avec un arrêt sur le site d'Airbus Helicopters. Ce projet serait une alternative aux bus à haut niveau de service (BHNS) actuellement en place sur la zone traversée par la départementale 20. Mais pour le maire de Vitrolles, Loïc Gachon il faut aussi développer d'autres solutions de transport pour améliorer la circulation dans cette zone.

Ce téléphérique ne peut être l'unique solution, cela nécessitera d'être complété par d'autres solutions beaucoup plus simples comme une passerelle piétonne. C'est un complexe de solutions mobilités qu'il faut apporter

Un projet de 32 millions, dont 65 % de fonds européens qui aura pour but de fluidifier le trafic dans ce secteur et notamment faciliter l'accès au site d'Airbus Helicopters mais là encore Loïc Gachon insiste : le téléphérique ne réglera pas tout : "Le problème n'est pas que un problème d'accès à Airbus et à l'aéroport c'est aussi un problème de circulation sur le plateforme aéroportuaire. Et les salariés d'Airbus qui veulent entrer sur le site en arrivant à la gare ont encore 200 - 300 mètres à faire."

Et même si il ne s'agit pour l'instant que d'un projet, l'idée de se déplacer en téléphérique comme à Brest peut séduire reconnait Loïc Gachon : "C'est même dépaysant ! C'est quelque chose que l'on voit plutôt en Amérique du Sud mais cela ne peut pas être l'unique solution".