Et si demain les transports étaient gratuits à La Roche-sur-Yon ?

Le réseau de transports de l'agglomération yonnaise était gratuit toute la journée de samedi à l'occasion de la Journée du transport public. Une mesure exceptionnelle qui serait difficile à mettre en oeuvre au quotidien.

Une trentaine de communes en France ont choisi de rendre leurs transports publics gratuits. C'est le cas depuis bien longtemps à Compiègne mais aussi à Châteauroux, Aubagne et depuis début septembre, à Niort. À La Roche-sur-Yon, la question a déjà été évoquée mais n'est pas d'actualité.

Une mesure difficilement envisageable d'un point de vue financier

Certains automobilistes seraient ravis de laisser leur voiture au parking si le bus était gratuit mais la mesure est difficilement envisageable. Essentiellement pour une question financière. "Il y a une partie payée par les usagers, 1,6 millions d'euros, soit 20% du coût du réseau", explique Laurent Favreau, vice-président de l'agglomération en charge des transports. "Il y a une partie prise en charge par l'agglomération et la plus grosse partie est prise en charge par les entreprises. Si on devait combler les recettes qui ne seraient pas rentrées, c'est soit l'agglomération qui devrait mettre plus la main à la poche ou est-ce-qu'on va taper un peu plus sur les entreprise en augmentant les cotisations", s'interroge-t-il.

On est plutôt dans une crise des finances publiques locales et instaurer la gratuité des transports dans ce contexte risque d'être de plus en plus difficile - Patricia Lejoux, spécialiste des transports publics

Dans une période où les économies sont de rigueur pour les collectivités locales, des transports gratuits peuvent difficilement être un enjeu d'avenir. "Dans les années à venir, quelle collectivité aura vraiment les moyens financiers de mettre en place cette gratuité", questionne Patricia Lejoux, chercheuse au Laboratoire Aménagement, Économie, Transports de Lyon. La spécialiste estime en outre qu'il est difficile pour ces collectivités également d'augmenter les taxes pour les entreprises.

Un impact pas toujours positif sur l'environnement

De plus, les communes choisissent généralement la gratuité pour deux raisons : l'aspect social et permettre ainsi à tous les habitants de pouvoir utiliser les transports en commun ou l'aspect environnemental. Mais les effets de la gratuité sur les habitudes des automobilistes ne sont globalement pas vérifiés. "Il y a peu d'usagers de la voiture qui abandonne leur voiture pour aller vers les transports en commun gratuits". Et parfois les enquêtes révèlent des inconvénients à la gratuité sur l'environnement, à savoir que "d'anciens piétons ou cyclistes ont basculé vers les transports collectifs", précise la chercheuse.