Et si le contournement de Toulouse passait par le sud ?

Il n'y aura pas de seconde rocade à Toulouse. Le tracé, prévu à l'est de la ville, est définitivement écarté par les "é tudes prospectives multimodales de l’aire d’attraction de Toulouse ", menées pour l'Etat et les collectivités locales (Toulouse Métropole, Conseil Départemental de la Haute-Garonne et Région Occitanie).

ⓘ Publicité

Il était envisagé de construire une nouvelle autoroute dans l'est toulousain, côté Balma, pour rallier l'A61 (l'autoroute de Narbonne) à l'A68 (celle d'Albi), avec même la possibilité de continuer jusqu'à l'A62 (l'autoroute de Montauban). Pourtant, selon l'étude qui nous projette en 2030-2040, le bénéfice pour l'actuelle rocade toulousaine serait insuffisant.

En revanche, le document invite à améliorer un autre axe, au sud de Toulouse : l'axe Capens-Nailloux par la RD622. C'est-à-dire faire une jonction de 32 kilomètres entre l'A64 et l'A61 (relier ainsi l'autoroute des Pyrénées et celle de la Méditerranée), ce qui permettrait d'éviter la rocade sud de Toulouse et le secteur d'Empalot, souvent embouteillé. Cette jonction A64/A61 permettrait surtout de capter un trafic de transit, entre l'Atlantique et la Méditerranée, ou même entre l'Espagne et l'Italie pour certains camions.

Pour éviter les bouchons d'Empalot

L'étude en fait d'ailleurs le constat : "le secteur sud-ouest de Toulouse est un des plus chargés aux heures de pointe". Et si l'on regarde précisément les usagers de la route qui font le parcours entre l'A64 et l'A61, on compte environ 4.500 voitures par jour, et 1.200 poids-lourds. La majorité passe par le périphérique de Toulouse, avant de continuer son parcours sur l'A64 ou l'A61.

Mais certains choisissent déjà de "couper" par les plus petites routes. Plusieurs tracés d'évitement du périphérique toulousain sont donc explorés dans ces études multimodales. Par exemple, au plus près de Toulouse, creuser un tunnel sous la colline de Pech David, pour connecter le Chapitre et le Palays. Mais trop cher, trop contraignant, l'idée est vite écartée par le document. Autre idée : un barreau entre Muret et Montgiscard, en passant par Labarthe-sur-Lèze et Venerque. Ou alors bien plus loin, une jonction Cazères-Saverdun.

L'étude de mobilités choisit de mettre en avant l'axe Capens-Nailloux. Une RD 622 déjà bien connue des automobilistes qui traversent Saint-Sulpice-sur-Lèze et Auterive, pour ensuite rejoindre l'A66 à Nailloux, puis l'A61. Mais plus que les voitures, les deux communes subissent la traversée des poids-lourds, malgré un arrêté préfectoral qui limite leur passage à certaines heures. Une interdiction très peu respectée.

Une déviation pour Saint-Sulpice-sur-Lèze et Auterive ?

Alors si cette tangente A64/A61 était réalisée, Saint-Sulpice bénéficierait d'une déviation, avec un nouveau pont sur la Lèze. Idem pour Auterive, avec un nouvel ouvrage pour enjamber l'Ariège. Une portion de route nouvelle serait ensuite réalisée vers l'A66, avec un nouvel échangeur autoroutier au niveau de Nailloux.

Pas question pour autant de créer une nouvelle autoroute : l'étude Mobilités 2030-2040 évoque un axe limité à 80 km/h (donc à double sens), voire par endroits à 110 km/h (avec peut-être des créneaux de dépassement).

Le projet laisse cependant sceptique le maire d'Auterive, René Azéma, qui entend parler d'un telle idée depuis des années. Mais il n'est pas sûr qu'un tel projet puisse vraiment soulager la rocade toulousaine, point de départ de l'étude. Et il insiste : "ce que l'on souhaite, c'est que les poids-lourds soient déviés. C'est eux qui nous gênent. Pas le passage des vacanciers qui vont de Narbonne à Bayonne". Il s'interroge aussi sur le rapport entre le gain pour la vie quotidienne et sociale, et le coût d'un tel chantier.

Une étude lancée par le Département

A Saint-Sulpice-sur-Lèze, bien que les habitants vivent avec le passage des camions, certains s'inquiètent aussi d'avoir un "village fantôme" avec des commerces qui meurent, si une déviation était construite. Mais le village est partagé. La maire Sylvette Condis estime qu'il faut se libérer du trafic routier. Elle estime à "1.400 le nombre de poids-lourds qui transitent journalièrement" par la commune. Dans "une rue principale qui est assez étroite, et qui ne permet pas toujours le croisement de deux poids-lourds. Quand on voit des semi-remorques qui reculent avec des voitures derrière, c'est pas toujours évident".

A Saint-Sulpice-sur-Lèze, la rue principale. © Radio France - Mathieu Ferri

Elle espère aussi qu'une déviation permettra d'améliorer l'accueil des vacanciers. Car avec son joli centre-ville, ses maisons aux colombages et ses arcades en bois, la commune voudrait miser sur le tourisme. Sylvette Condis mise ainsi beaucoup sur cette étude pour relancer le dossier auprès des autres collectivités.

Le projet n'en est aujourd'hui qu'à l'état embryonnaire, mais le Conseil Départemental de Haute-Garonne s'en saisit, et vient de lancer une étude qui doit durer environ deux ans. S'il devenait réalité, ce tronçon est A64/A61 est aujourd'hui chiffré à environ 90 millions d'euros hors taxes.