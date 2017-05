Et si le pont transbordeur revoyait enfin le jour, à l'entrée du Vieux Port à Marseille ?

Les Allemands l'ont détruit à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Depuis, sa reconstruction est régulièrement évoquée. Un architecte, d'origine nantaise, lance une pétition pour défendre son projet.

e 22 août 1944, l'armée allemande fait sauter le pont transbordeur pour obstruer le port de Marseille : deux pylônes de plus de 80 mètres, un tablier qui les reliait à plus de 50 mètres au-dessus de la mer, et une nacelle qui faisait la navette entre les deux rives en 1 minute 30. Ce pont avait été inauguré en 1905 et reliait les forts St Jean et St Nicolas.

Paul Poirier, architecte nantais désormais installé à Marseille, défend son nouveau projet de reconstruction d'un pont transbordeur. Sa pétition est à retrouver ici : https://www.change.org/p/jean\-claude\-gaudin\-cr%C3%A9ez\-un\-nouveau\-pont\-%C3%A0\-transbordeur\-%C3%A0\-marseille

"J'avais 10 - 11 ans, on allait aux Catalans en "chalant" sous le transbordeur. On n'avait pas l'argent pour le billet !" Fernand, 83 ans

France Bleu Provence a retrouvé des Marseillais qui ont emprunté ce pont.. emprunté, quand ils n'ont pas "fraudé" pour profiter de la navette.

Ils sont marseillais, ils ont connu le pont transbordeur détruit par les Allemands en 1944. Reportage France Bleu Provence, Tony Selliez Copier

Le nouveau projet ? Un financement estimé à 80 millions d'euros, pour un chantier estimé à 12 voire 18 mois. Quelles dimensions ? 200 à 230 m de long, pour 100 m de hauteur, et 2000 m carrés en partie terrasse aérienne. On pourrait y aller à pieds mais aussi.. en voiture, et même en bus. La navette aurait le même débit qu'un tramway, 6000 passagers par heure, avec un départ toutes les 3 minutes.

Une perspective, de nuit, du projet de transbordeur à Marseille © Radio France -

G. Chaix, 84 ans, ancienne infirmière, se souvient du pont transbordeur à Marseille Copier

La balle est maintenant dans le camp des.. élus !

Paul Poirier est l'invité de France Bleu Provence, en direct ce mercredi, à 7h10.