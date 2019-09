Et si Martine Vassal renonçait au boulevard urbain sud à Marseille ?

La présidente de la métropole d'Aix-Marseille-Provence demande une nouvelle étude sur le futur boulevard qui reliera la L2 à la Pointe Rouge. Le tracé doit notamment passer dans une pinède de plus de 300 arbres.

Marseille, France

A moins de 6 mois des élections municipales, Martine Vassal s'interroge sur le tracé du futur boulevard urbain sud de Marseille. La présidente de la métropole Aix-Marseille, candidate aux élections de mars prochain, demande une nouvelle étude sur la 3ème tranche du tracé. « On ne peut pas aujourd’hui lancer du tout-voiture, éliminer des arbres du paysage, de l’espace, sans qu’il y ait des conséquences , a-t-elle lancé lors du débat sur le plan Climat de la Métropole. J’ai demandé aux services de revoir les choses, pour que les espaces et la qualité de vie soient préservées ». Sans en dire plus, Martine Vassal affirme avoir « d'autres idées ».

220 arbres à abattre

Ce projet de 8,5 km en deux fois deux voies suscite l'inquiétude des riverains et notamment ceux réunis en un collectif opposé au boulevard Urbain Sud. « Cet axe va passer au milieu de la pinède du Roy d'Espagne, explique Pierre Leymerie du collectif Canbus. Nous avons compté 220 arbres. Certains sont centenaires. Et ils vont tous être abattus. C'est dramatique ! » Le chantier prévoit également la destruction du jardin public de La Mathilde et les jardins familiaux de Mazargues.

25 carrefours à feux

Une fois l'A507 (L2) reliée à la Pointe Rouge, 42 000 voitures devraient circuler chaque jour sur ce nouveau boulevard. Elles passeront à proximité d'une vingtaine d'établissements scolaires. Selon le collectif Canbus, 25 carrefours avec des feux tricolores seront crées. « Ils seront très vite saturés, affirme Pierre Leymerie. Mais les études d'impact sur la pollution ne tiennent pas compte du fait que des voitures seront au ralenti avec un moteur qui continue de tourner ».