Et si vous donniez votre avis sur le bruit dans la Métropole de Tours ?

La Métropole de Tours lance pour la première fois un questionnaire en ligne sur la pollution sonore. Jusqu'à la fin du mois d'octobre, les 300.000 habitants de la Métropole peuvent donner leur avis sur le bruit généré par les infrastructures routières, ferroviaires, aériennes ou industrielles....

Le mois dernier, 27 capteurs ont été posés sur les communes de la Métropole et d'ici la fin de l'année, des cartes de bruit pourront être consultées. La Métropole de Tours souhaite aller au-delà de l’obligation réglementaire de réaliser des cartes de bruit sur l’ensemble de son territoire, et connaître le ressenti des habitants en matière de pollution sonore. "La Métropole a récupéré des kilomètres de voieries et gère aussi la rocade", explique Silvère Guérin, directeur du développement durable à la Métropole de Tours. "Dans ce cadre, il est important d'avoir le retour des habitants pour améliorer le confort accoustique. Par exemple, on a refait des voieries au niveau du rond-point Winston Churchill. On peut mettre des enrobés de meilleure qualité en terme de bruit généré. On construit aussi un mur antibruit entre l'autoroute A10 et Saint-Pierre-des-Corps qui a vocation à produire à la fois de l'énergie voltaïque et aussi à limiter les bruits de l'autoroute pour les habitants. Dans chaque projet métropolitain, il y a une volonté de réduire les nuisances sonores".

La Métropole espère au moins un bon millier de réponses. Ce questionnaire est à retrouver sur le site de la Métropole de Tours, c'est jusqu'au 31 octobre.