Et si vous partiez à la découverte des coulisses du tramway de Montpellier ?

Dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité qui aura lieu du 16 au 22 septembre 2022, la TaM de Montpellier propose une expérience originale au grand public le dimanche 18 septembre 2022, de 10h à 17h30 : une immersion totale au cœur de l’un de ses deux dépôts, le centre d’exploitation et de maintenance des Hirondelles (CEMH), situé au nord de Montpellier, dans le quartier Mosson.

Initialement construit pour accueillir les rames de la première ligne de tramway du réseau TaM, ce site névralgique à l’activité permanente livrera son "envers du décor" en proposant une découverte des postes spécifiques à la maintenance des bus et des rames de tramway.

Étendu sur neuf hectares, le CEMH regroupe :

Le bâtiment de l’exploitation, au sein duquel plusieurs missions sont assurées telles que la régulation du trafic, la définition des horaires, l’affectation des moyens humains, la gestion de la sécurité sur le réseau, etc.

L’atelier de maintenance, qui garantit au quotidien la mise à disposition du matériel roulant en gérant en amont la maintenance préventive et curative du parc et des installations fixes.

C’est dans cet environnement très singulier que le public est invité à s’immerger, ce dimanche 18 septembre 2022.

Sur inscription préalable via le site tam-voyages.com et présentation d’une pièce d’identité, les participants prendront part à l’une des visites guidées proposées tout au long de cette journée au sein des ateliers et partiront à la rencontre des équipes aux compétences multiples, qui œuvrent au quotidien sur le matériel roulant du réseau TaM.

Des animations sur le thème du voyage pour petits et grands ponctueront ces visites.