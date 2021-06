Alors que France Bleu Périgord organise le 9 juin son premier débat en vue des élections départementales, vous êtes invités à participer. Exprimez-vous, et faites nous part de votre solution pour améliorer la circulation et l'état des routes dans le département.

État des routes et circulation : quelle est votre solution pour la Dordogne ?

Vous pensez, comme Elisabeth, qui habite dans le secteur de Monpazier, qu'il faut "sécuriser davantage notre réseau routier rural dégradé" ? Dites-le nous ! Vous trouvez qu'il faut mettre en place des déviations ou interdire certains centres-villes aux voitures ? Installer plus de voies cyclables ? Rendre le co-voiturage obligatoire sur certaines routes ? Faites nous part de votre solution ! Le 9 juin prochain, France Bleu Périgord invite des candidats aux élections départementales des 20 et 27 juin à débattre de la gestion des ordures, du tourisme... mais aussi des routes.

Car le conseil départemental gère l'entretien, la gestion des 4.900 km de routes de Dordogne. Il est également compétent en matière d'aires de co-voiturage, de véloroutes, de pistes cyclables et de transport routier express (les bus TER). Le mercredi 9 juin, à partir de 18h, Charlotte Jousserand et Emmanuel Claverie cuisineront les hommes et femmes politiques sur ce thème en s'appuyant sur vos idées.

Comment ça marche ?

Jusqu'au lundi 7 juin au soir, vous pouvez nous confier votre solution en l'inscrivant dans le module ci-dessous, créé par Make.org pour France Bleu dans le cadre de l'opération #MaSolution qui vise à faire entendre vos voix dans le débat public. Vous pouvez aussi en profiter pour voter pour les solutions des autres internautes (pas forcément sur le sujet des routes).