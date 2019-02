Êtes-vous satisfaits des transports en commun dans les Bouches-du-Rhône ?

Marseille, France

Chaque jour, c'est la même chanson. La région n'est pas bonne élève en matière de transports. Difficile de se garer, de rouler sans bouchon aux heures de pointe, de trouver l'horaire qui convient pour prendre son train régional, car il y en a de moins en moins. Alors, quels sont les principaux points noirs ?

Les parkings-relais

Ils servent à garer sa voiture pour prendre le train, le métro ou le bus. Il y en a une soixantaine dans toute la métropole Aix-Marseille. C'est le cas notamment dans le nord de Marseille, avec le parking de La Rose. Malgré ses 450 places, l'espace de stationnement est toujours bondé. "Le matin à partir de 9h30, c'est complet", remarque Patrick Bini, agent RTM sur le parking.

Les automobilistes s'organisent. "J'arrive vers 7h50 chaque matin", explique Dominique, une habitante d'Allauch qui travaille dans le centre de Marseille. Et quand vient la panne de réveil, "c'est cuit pour la place de parking !"

"Le nombre de places va doubler dans les prochaines années"

Heureusement, des travaux commencent cet été sur le parking. Ce sera un bâtiment sur trois niveaux, avec 800 places. La Métropole veut également construire une trentaine de nouveaux parkings-relais dans les prochaines années.

Les TER

C'est une inquiétude des associations d'usagers. Les TER de la région sont plus souvent en retard qu'ailleurs en France. Et le nombre de trains régionaux diminue. "On est passés de plus de 700 TER par jour à 500 environ", calcule Claude Jullien, vice-président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT) dans la région.

Cet habitant de Marseille est révolté par le raisonnement politique. "Les gens de la Région pensent qu'on est mieux dans un car que dans un TER. Ces gens-là ne prennent jamais les transports en commun !"

"C'est une politique aberrante qui n'est basée que sur un critère : faire des économies" - Claude Jullien

Selon Claude Jullien, le résultat est "catastrophique. Quand on remplace un train par un car, quasiment immédiatement le trafic des cars diminue de moitié. Les gens reprennent leur voiture."

Le vice-président de la FNAUT note également qu'il y a de moins en moins de trains entre Marseille et Nice. Il salue cependant le très bon fonctionnement des navettes entre Aix et Marseille, via l'autoroute.