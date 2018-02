Metz, France

"Un vrai calvaire", glisse un artisan plâtrier pendant sa pause de midi. Comme ses collègues, il peste contre les nouvelles mesures de stationnement. Depuis le 1er janvier 2018 à Metz, les amendes se sont transformées en forfaits post-stationnement. Il est possible de se garer 1 heure, après quoi chaque minute supplémentaire coûtera, jusqu'au PV final d'un montant de 30 euros. Le but ? Favoriser les rotations de voitures. Mais pour les artisans, qui ne sont pas exemptés, cette nouvelle mesure rend leur travail impossible.

"Tout est payant, trop peu de places de parking ... Si vous arrivez à 9h devant une école, il n'y a pas une place autour, sinon à 500 mètres autour" explique ce même artisan. "Selon l'endroit, il faut compter 5 euros par jour de parking ... Sur un chantier d'une dizaine de jours, ça fait 50 euros. On chiffre vite ...", rajoute-t-il. Un travail rendu vraiment difficile selon Violaine Philippe. Elle est secrétaire général de la CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) : "imaginez un chauffagiste qui doit descendre une chaudière. Vous pensez qu'il peut se permettre de la transporter sur plus de 600 mètres ?". "_On demande pas forcément la gratuité des transports mais seulement des facilités ... L_à, les artisans sont obligés de redescendre à chaque fois pour recharger le parcmètre, c'est simplement impossible", complète-t-elle.

Mais ces difficultés à se garer n'impactent pas que les artisans du bâtiment. Céline Klein est boulangère dans le quartier Sainte Thérèse. Elle a vu sa clientèle fondre à grande vitesse : "On a de moins en moins de monde car les gens veulent trouver des places gratuites. S'ils s'arrêtent cinq minutes, il faut qu'il mette de l'argent sinon ils se prennent un PV". Le constat est amer : "depuis les places payantes, depuis 2012, j'ai vu mon chiffre d'affaire divisé par 2".

La CAPEB a sollicité un rendez-vous avec les services de la mairie afin d'obtenir une dérogation pour le stationnement des artisans. Il devrait avoir lieu dans le mois.