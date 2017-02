Eure : L'expérimentation des voitures-radars par des chauffeurs privés

Les voitures-radars seront bientôt conduites par des chauffeurs d'entreprises privées. Le gouvernement a lancé ce vendredi, à Evreux (Eure), l'expérimentation d'un nouveau dispositif de contrôle automatisé. Cette expérimentation sans verbalisation durera jusqu'au 1er septembre.

Depuis ce vendredi et jusqu'au 1er septembre, au moins six véhicules équipés de dispositifs radars nouvelle génération vont sillonner les routes de l'Eure. C'est une expérimentation qui ne donnera lieu à aucune verbalisation . Cette phase de test doit permettre de vérifier que ce nouveau système fonctionne correctement.

Des radars nouvelle génération : 100% automatiques

Concrètement ce qui change avec les radars embarqués d'aujourd'hui c'est qu'il n'y a plus besoin d'être deux dans la voiture. Le chauffeur est seul et il n'a rien à faire sinon conduire en suivant un tracé établi à l'avance par la préfecture. Ce n'est pas lui qui règle le radar. Tout est automatique. Quatre caméras - deux à l'avant et deux à l'arrière - visualisent les panneaux de circulation et envoient les données au radar. Ces données sont recoupées avec des informations cartographiques préalablement enregistrées et le radar adapte tout seul la limite maximale autorisée. Pour ce type de radars mobiles la tolérance est plus grande : il flashe à partir de 10km/h au-dessus de la limite ou 10% au-dessus selon ce qui est le plus favorable au contrevenant.

Les chauffeurs ne savent quand le radar se déclenche

Le chauffeur ne sait jamais quand le radar a flashé. Les seuls qui peuvent le savoir ce sont les officiers de police judiciaire qui reçoivent les données enregistrées par le radar directement envoyées au centre de traitement des amendes à Rennes. C'est l'officier qui dresse le procès-verbal s'il y a lieu après vérification de l'infraction. Le radar est caché derrière la plaque d'immatriculation avant du véhicule. Il ne peut flasher que de face, soit les véhicules en sens inverse soit ceux qui le dépassent. Les deux roues ne sont donc concernés que dans ce deuxième cas.

Quatre caméras sont fixées dans la voiture © Radio France - Bénédicte Robin

Les entreprises privées répondront à un appel d'offre

Le temps de l'expérimentation, les voitures seront conduites par des salariés des deux entreprises de Vernon qui fournissent les équipements. Ensuite, l’État fera appel à des prestataires privés via des appels d'offre. Les contraintes, les règles et les conditions ne sont pas encore définies. Aucun montant n'est donc connu. Mais le gouvernement l'assure : les entreprises ne seront pas rémunérées au nombre d'infractions relevées.

Aucun signal n'est émis quand le radar flashe © Radio France - Bénédicte Robin

A terme, environ 440 véhicules devraient être équipés de ces radars. Ils devront rouler 6 à 8 heures par jour contre seulement 1h20 en moyenne aujourd'hui. Le gouvernement estime enfin que cela permettra de réaffecter environ 400 policiers et gendarmes à des tâches qui ne peuvent pas être automatisées : comme les contrôles d'alcoolémie, le téléphone au volant ou encore le non-repect des distances de sécurité.