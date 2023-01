Euroairport de Bâle-Mulhouse : "sur le bruit, les résultats ne sont pas au rendez-vous"

"Les résultats ne sont pas encore au rendez-vous" a admis ce jeudi le directeur général adjoint de l'Euroairport, Marc Steuer, lors d'une conférence de presse où la direction de l'aéroport a parlé, notamment, de la question du bruit pour les riverains. "Suite à un arrêté ministériel, nous avons mis en place il y a un an l'interdiction de décollages programmés entre 23 heures et minuit. Mais, si il y a bien eu 68% de décollages en moins après cette première heure de nuit, il y a encore du travail à faire."

Un pic de trafic autour de 23 heures

Car l'interdiction a eu des effets qui n'étaient pas prévus. Les compagnies aériennes ont, du coup, très souvent programmé leurs vols tardifs sur le dernier quart d'heure : entre 22h45 et 23h, ce qui fait que de nombreux avions décollent et survolent les communes voisines de l'aéroport après 23h. "Cela donne un pic de trafic : les communes sont davantage survolées qu'auparavant juste après 23 heures. Ce n'est pas acceptable. Cela provoque le mécontentement des riverains et nous le comprenons. Ce n'était pas l'objectif" avoue Marc Steuer.

L'aéroport promet donc de continuer à travailler sur le sujet, pour essayer de convaincre les compagnies, notamment de frêt, de faire partir leurs avions encore plus tôt. Du côté des riverains, on reste circonspect : "Il y a les promesses mais en même temps l'aéroport a une attitude ambigüe" explique Bruno Wollenschneider, un habitant de Saint-Louis, et président de l'Adra, l'association de défense des riverains de l'aéroport. "Ils continuent de développer le frêt et de faire venir des low coast. Donc nous attendons de voir, mais nous entendons des promesses depuis 2015, et le problème s'est aggravé".