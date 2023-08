EuroAirport : où en est le projet de liaison ferroviaire vers Bâle-Mulhouse ?

Après le REME , c'est l'autre gros dossier sur les rails en Alsace : la nouvelle liaison ferroviaire vers l'aéroport Bâle-Mulhouse. Six kilomètres de voie ferrée pour relier l'EuroAirport à la ligne existante Strasbourg-Mulhouse-Bâle - mais aussi aux villes suisses de Laufon et Listal.

Un budget désormais estimé à 436 millions d'euros

L'objectif du projet porté par la SNCF et co-financé par l'État français, la région Grand Est, l'office fédéral des transports suisses, le département du Haut-Rhin, la M2A et l'EuroAirport est d'éviter au maximum que les passagers prennent leur voiture pour rallier l'aéroport. Après l'avis favorable de l'enquête public l'année dernière, la SNCF espérait démarrer les travaux en 2024. On parle finalement aujourd'hui de 2030 à 2035.

Les acteurs doivent notamment s'accorder sur le financement du projet. Initialement prévu à 266 millions d'euros selon la SNCF, ce sont finalement 436 millions d'euros qu'il faudra trouver désormais. "À l'époque on avait peut-être été un peu trop optimiste sur l'apport européen qui pouvait atteindre jusqu'à 30% sur ce type de projet. Le retour d'expérience nous montre que ce sera plutôt de l'ordre de 10 à 15%. Ça fait donc plusieurs dizaines de millions d'euros à trouver", explique le vice-président en charge des transports à la région Grand-Est Thibaut Philipps .

"C'est de l'argent mal investi, estime Bruno Wollenschneider, président de l'ADRA qui défend les riverains autour l'aéroport. Il vaudrait mieux utiliser cet argent pour améliorer les lignes existantes, renouveler le matériel vieillissant et développer les liaisons du quotidien. On est pour le train, mais pas pour augmenter le trafic des avions et donc les pollutions sonores et environnementales." Son association, accompagné d'Alsace Nature, a déposé deux recours contre le projet. Les deux recours ont finalement été rejetés par la justice.

Côté suisse, OTIMON, une start-up spécialisée dans les conseils en transports, estime que le projet n'est pas abouti. Selon Marc-André Eschenbacher, son président, la start up a mené une étude - remise aux porteurs du projet - montrant que les nouvelles liaisons en train seraient moins efficace, que l'actuelle desserte en bus. Par ailleurs, le projet voit pas assez loin selon l'étude, avantageant surtout le canton bâlois, alors que de nombreux de visiteurs viennent de plus loin en Suisse pour rejoindre l'aéroport.

Pour Thibaut Philipps, ce projet est important au regard de l'importance économique que revêt l'aéroport dans la zone. Par ailleurs, miser sur des grands projets n'est pas incompatibles avec l'amélioration des lignes du quotidien d'après lui. "La plupart du budget de la Grande région est dédié à l'amélioration des lignes existantes. On a a par ailleurs plusieurs projets qui visent à ressusciter des lignes fermés, comme celle entre Niederbronn-les-Bains et Bitche. Mais en parallèle on a également besoin de ces grands projets, comme le REME, ou cette nouvelle liaison ferroviaire."

Pour le mener à bien, une société de projets pourrait être créée dans les prochains mois. En cas de validation du budget à l'automne, une nouvelle phase d'études seraient menée à partir du début de l'année 2024.