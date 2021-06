Eurométropole de Strasbourg : 90 bornes de recharge pour véhicules électriques construites d'ici un an

L'Eurométropole de Strasbourg veut accélérer sur le développement des bornes de recharge pour véhicules électriques. Grâce à un partenariat avec Engie et l'entreprise alsacienne Freshmile, elle va faire construire 90 nouvelles bornes de recharge d'ici un an

L'Eurométropole veut accélérer sur l'offre de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Alors ce jeudi, la toute première borne issue d'un partenariat sur 15 ans avec Engie et l'entreprise alsacienne Freshmile (basée à Entzheim) a été inaugurée à Strasbourg.

Elle se situe devant la piscine du Wacken. D'ici l'été prochain, 90 nouvelles bornes vont ainsi voir le jour. Et cela dans chacune des 33 communes de l'Eurométropole. Jusque là, seules environ 70 bornes étaient installées dans l'Eurométropole, dont certaines défectueuses. Pia Imbs la présidente de l'Eurométropole reconnaît qu'il faut accélérer.

"Il fallait rattraper ce retard. Aujourd'hui on constate une appétence pour l'achat de véhicules électriques. Engie et l'entreprise Freshmile sont capables d'aller plus loin et plus vite" dit-elle.

La nouvelle borne de recharge électrique à Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

Strasbourg était jusque là très en retard notamment par rapport à l'Allemagne note aussi Alain Revault, président l'association des conducteurs de véhicules zéro émission : "Cela ne suffisait pas pour de grandes villes comme ça, il faut pallier au manque de bornes pour les utilisateurs habitants des habitats collectifs" dit-il.

Des dizaines de bornes vont donc voir le jour dans les 33 communes de l'Eurométropole d'ici l'été 2022. Et ce n'est qu'un début assure Cécile Préviau directrice adjointe Monde d'Engie en charge des solutions clients : "Le but c'est de faciliter l'adoption de la mobilité électrique par les concitoyens, et si cela marche bien, on pourrait avoir un plan plus ambitieux jusqu'à 1.500" dit-elle.

Améliorer la qualité de l'air

Il faut dire qu'aujourd'hui, le marché de la voiture électrique explose : +180% de ventes l'an dernier. Il faut donc l'accompagner et en profiter pour améliorer la qualité de l'air estime Marc Hoffsess adjoint à la maire de Strasbourg, en charge de la transformation écologique. "Il faut maintenant pour des raisons de qualité de l'air se préoccuper de la sortie du diesel qui provoque quand même 500 morts par an et c'est une priorité sanitaire" dit-il.

C'est l'entreprise alsacienne Freshmile basée à Entzheim qui se chargera de l'entretien des bornes et de la politique d'abonnement et de paiement. Elle sera "l'opérateur" des bornes. "Cela a été long à concevoir. Mais là on sera sur ce qui se fait de mieux aujourd'hui" explique son patron Arnaud Mora.

Les nouvelles bornes installées dans l'Eurométropole permettront de faire le plein d'électricité en 7 minutes pour les plus performantes. "On a différents niveaux de puissance, les puissances classiques vous rechargez en moins d'une heure pour 100 km, après on peut aller jusqu'à des recharges beaucoup plus rapides jusqu'à 7 minutes pour 100 km d'autonomie" précise Cécile Préviau.

Comptez en moyenne 8 à 9 euros la recharge de 100 km, un peu moins pour les charges de nuit.