Eurométropole de Strasbourg : barrages filtrants ce jeudi pour réclamer la construction de la VLIO

Les maires des communes de Wolfisheim et d'Eckbolsheim organisent un filtrage des voitures ce jeudi 14 octobre pour réclamer la construction de la VLIO, la Voie de liaison intercommunale ouest, qui doit désengorger leurs centres-villes.

C'est un projet qui date d'une quarantaine d'années : la VLIO pour Voie de liaison intercommunale ouest est un axe routier pensé pour désengorger le centre-ville des communes de l'ouest de Strasbourg. Les maires de Wolfisheim et d'Eckbolsheim organisent un filtrage des voitures ce jeudi 14 octobre pour en réclamer la construction, repoussée par l'Eurométropole.

Des centres-villes saturés

"Aujourd'hui nous avons plus de 10.000 véhicules aux heures de pointe qui passent dans des rues" déplore Eric Amiet, le maire de Wolfisheim. Avec son homologue d'Eckbolsheim, André Lobstein, il va filtrer la circulation et distribuer des tracts ce jeudi de 7h45 à 9 heures (deux barrages dans chacune des communes) pour réclamer la construction de la VLIO.

Cet axe nord-sud censé absorber le flux de véhicules qui traverse actuellement le centre des communes de l'ouest de Strasbourg, de Niederhausbergen à Holtzheim, est très largement approuvé par les élus de l'Eurométropole en 2018 et le début des travaux est alors prévu pour 2021.

Mais au début de l'été, la nouvelle majorité annonce qu'elle veut faire des études supplémentaires sur le projet. Une façon d'enterrer la VLIO selon les maires de plusieurs communes concernées, pas satisfaits des nouvelles propositions à court terme pour résoudre ce problème d'engorgement et de pollution de leurs centres-villes.

"Le projet n'est pas abandonné"

Pia Imbs, la présidente de l'Eurométropole dit désapprouver l'action de filtrage des maires de Wolfisheim et d'Eckbolsheim ce jeudi : "Il savent pertinemment que nous leur proposons à court terme déjà toute une série d'aménagements pour éviter les bouchons qu'ils subissent. Et je suis sûre qu'ils ne l'ont même pas communiqué à leurs élus et à leurs habitants qui ont besoin de savoir que nous allons leur apporter des solutions."

"Le projet n'est pas abandonné" poursuit-elle "Mais il est soumis au débat autour du développement de l'ouest de l'Eurométropole. Quel va être le trafic avec l'arrivée du GCO ? Et l'arrivée du tram ouest ? Avec les flex'hop qui se développent ? Il nous faut encore un temps d'observation."