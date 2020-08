Europ Voyages 23 cherche des chauffeurs pour assurer les transports scolaires en Creuse

Europ Voyages 23 a bien du mal à recruter ses chauffeurs en ce moment. Cette entreprise est chargée par la région Nouvelle-Aquitaine des nombreuses lignes de transports scolaires en Creuse. Pour pouvoir mener sa mission dans les meilleurs conditions, la société a besoin d'embaucher 30 à 40 chauffeurs supplémentaires (Europ Voyages a actuellement environ 260 salariés). Mais pas facile de les trouver, notamment parce que ce sont de petits contrats qui commencent à 50 heures et 300 euros de revenus par mois. Ils ne peuvent donc servir qu'à obtenir un complément de revenus, raison pour laquelle ils sont souvent assurés par des retraités.

Mireille Lafrançaise, la responsable du site d'Europ Voyages 23 à Guéret a vu ces difficultés de recrutement venir de loin :

"C'est une situation qu'on voyait arriver : depuis quelques années on commence à voir naître le problème. Cette précarité des contrats fait que les gens ne sont pas intéressés, puisque face à cette précarité il y a quand même une grande responsabilité : ces gens-là transportent nos enfants. On a de moins en moins de candidats".

Permis D et FIMO

Pour pouvoir obtenir un contrat il faut avoir le permis D (transport de voyageur) et la FIMO (Formation Initiale Minimale Obligatoire). Mais si vous êtes intéressés et que vous n'avez pas suivi ces formations, sachez qu'il est tout à fait possible d'obtenir des financements, notamment via votre Compte Personnel de Formation qui peut être utilisé même par les retraités.

C'est d'ailleurs ce qu'a fait Jean-Luc, ancien chauffeur routier (de marchandise) et fraîchement à la retraite, qui a postulé pour devenir chauffeur de transports scolaires pour compléter ses revenus :

"Les retraites, vous savez bien, elles sont pas trop importantes. Et puis faut reconnaître qu'il y a beaucoup de demandes dans ce boulot puisque ce ne sont pas des temps complets, ça intéresse moins les jeunes".

Dans certains secteurs de Creuse, Europ Voyages n'arrive vraiment pas à recruter de chauffeurs scolaires. L'entreprise est donc obligé d'envoyer du personnel venant d'autres endroits du département, ce qui entraîne des coûts supplémentaires.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter l'entreprise au 05 87 19 36 31.