Évian : un nouveau parking pour plus de places pour les usagers du Léman Express

Ils vont durer une dizaine de mois, les travaux du nouveau parking de la gare d’Évian (Haute-Savoie) débutent ce lundi. Ce nouvel aménagement prévoit plus de 180 nouvelles places dont une grande partie pour les passagers du Léman Express, la ligne ferroviaire directe entre le Chablais et Genève.

Même si les grèves SNCF de l’année dernière et cette année, la Covid-19 et ses confinements, ont empêché le Léman Express d’atteindre son rythme de croisière, la liaison directe entre le Chablais et Genève a eu un impact sur la fréquentation de la gare d’Évian. Avec plus de passagers dont une grande partie venant en voiture, il fallait un nouveau parking. "Ce nouvel équipement vise à répondre à une augmentation de trafic voyageurs, indique la mairie de la cité thermale. Il servira pour l’ensemble des 22 communes du Chablais et ses 40 660 habitants."

3 millions d'euros

Les travaux du nouveau parc de stationnement débutent ce lundi. Ils vont durer une dizaine de mois pour un coût total de près de 3 millions d’euros. Ce nouvel équipement accueillera 183 places sur 4 niveaux avec des emplacements pour les voitures électriques, les vélos et les motos.

Pour nous, ce parking est important le nombre de passagers en gare va augmenter. Nous avons des gens qui viennent s’installer à Évian car il y a le Léman Express." - Josiane Lei, maire d’Évian