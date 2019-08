Évron : leur train des vacances est annulé mais la SNCF oublie de les prévenir

Évron, France

Leur train n'est pas parti avec du retard. Il n'est tout simplement jamais passé. Une vingtaine de voyageurs, en gare d'Évron, à l'Est de la Mayenne, se sont rendus compte que leur TER avait été annulé ce samedi après-midi... en ne le voyant pas arriver.

"On est captifs, on se sent abandonnés. C'est lamentable !" - Edith

Edith devait partir à 13h01, rejoindre la gare du Mans pour prendre une correspondance jusqu'à Paris. Elle accompagne une famille en vacances. L'écran d'affichage sur le quai indique que le train part. L'application sur son smartphone annonce la même chose. Problème : pas de wagons en vue.

Avec d'autres voyageurs, elle remue alors ciel et terre pour trouver une explication. "C'était quand même plus simple quand il y avait une dame ou un monsieur au guichet qui disait au micro que le train était annulé", s'agace-t-elle. Le guichet est en effet fermé dans cette gare depuis la fin d'année 2018.

Jacques appuie alors sur un boitier en liaison directe avec la SNCF. La personne au bout de l'appareil donne aux voyageurs un numéro qu'ils appellent de suite. "Mais c'était un agent en charge de la sécurité des voies, explique Jacques. Il nous a dit qu'il ne pouvait pas nous aider, qu'il n'avait pas les informations".

Annulé après les incidents en gare du Mans

Le temps passe. Edith montre à nouveau son smartphone : "Vous voyez, là l'application m'indique que j'arrive à Paris dans quatre minutes". Redouane s'impatiente : "J'ai deux enfants. On est en plein soleil, sans eau. C'est n'importe quoi !".

Pendant ce temps, Marie-Claude appelle différents services de la SNCF qui lui confirment que le train a bien été supprimé après les incidents la veille en gare du Mans. Contacté, le groupe explique que la rame qui devait circuler à Évron a été utilisée pour un autre trajet. "Qu'il y ait des retards, des annulations, d'accord ! S'énerve Édith. Mais qu'on nous prévienne ! Qu'on affrète un bus ! Là on est captifs, on se sent abandonnés".

C'est l'illustration parfaite pour Jacques de la baisse des services publics dans les zones rurales : "Ce sont 50 clients potentiels qui ne vont plus faire confiance à la gare d'Évron et après on va nous sortir des chiffres en disant qu'on est bien obligé de fermer la gare parce que personne ne vient. Mais évidemment ! Il n'y a plus de services ici".

Après d'autres coups de téléphone, Marie-Claude revient tout sourire. Un train doit arriver vers 15h00, conduit, explique-t-elle, par un agent qui avait terminé son service. Les voyageurs malheureux ont été finalement surclassés en première classe et ont reçu des bouteilles d'eau et un plateau repas.