Examen du financement de la LGV Bordeaux-Toulouse : une "simple formalité" pour François Chauzy

Le Conseil d'État examine ce mardi le plan de financement de la LGV Sud-Ouest. Une formalité selon François Chauzy, le président du Conseil économique et social d'Occitanie, invité ce mardi matin de France Bleu Occitanie. Même si certaines collectivités n'ont pas versé leur part.

La LGV mettra Paris à 3 heures 10 de Toulouse contre un peu plus de 4 heures aujourd'hui. Un projet à 14 milliards d'euros. L'examen du plan de financement, c'est aujourd'hui devant le Conseil d’État. C'est une simple formalité ?

C'est la Saint-Valentin des amoureux du TGV. Le Conseil d’État va sanctionner les décisions prises, à savoir la part des collectivités dans les 4,1 milliards d'euros du projet. Chaque collectivité a signé à temps pour que le Conseil d’État rende une décision favorable.

Selon les opposants, il y a un problème. Ils disent que l'Union européenne ne donnera pas assez d'argent. Qu'en pensez-vous ?

Il faut qu'ils partent vite en formation puisque l'Europe a classé Bordeaux-Toulouse dans les grands corridors européens, ce qui nous ouvre droit au financement des mécanismes d'interconnexion européenne dans un budget de 20 milliards d'euros.

Le Sud-Ouest s'est fait tancer par la Cour des comptes européenne sur les retards pris dans la réalisation des LGV et dans la mobilisation de l'argent promis. Donc, l’État va faire la demande et il aura une réponse positive. L'Europe abondera à hauteur de 20 %, ce qu'elle fait pour toutes les grandes infrastructures partout en Europe.

L'Europe, vous dites qu'il n'y a pas de problème. En revanche, certaines collectivités, elles, ne veulent pas payer. Je pense au Lot-et-Garonne. Est-ce que cela met en danger la LGV ?

Ça ne met pas la LGV en danger parce qu'Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, a fait ce qu'il fallait. La Région s'est substituée par délibération il y a 9 jours exactement, à hauteur de 125 millions d'euros. Elle se remboursera sur le reversement des recettes que va empocher SNCF Réseau, qui rentre dans le cofinancement. Les collectivités qui n'ont pas abondé n'auront pas droit à ces recettes. C'est donc la Région qui se remboursera sur les recettes fournies par SNCF Réseau.

La Nouvelle-Aquitaine va donc mettre 225 millions d'euros. Ce que vous dites, c'est que ce ne sont pas forcément les contribuables qui vont devoir payer pour ceux qui ne veulent pas le faire, comme le Lot-et-Garonne ?

C'est ça. Le budget de la Région se fera rembourser par SNCF Réseau à la place du Lot-et-Garonne, qui est vraiment au-dessous de ce qu'on pouvait espérer sur des projets. C'est le projet d'un siècle dont on parle, dont on a rêvé depuis depuis 30 ans. Quand on fait de très grandes gares, comme Bordeaux Saint-Jean et le grand Matabiau, c'est pour un siècle.

Jean Castex, le Premier ministre, a menacé de ne pas mettre de gare à Agen si le Lot-et-Garonne ne payait pas. La menace peut vraiment être mise à exécution ?

Non, parce qu'il faudrait refaire une déclaration d'utilité publique. C'est hors de question pour ne pas prendre encore quatre ou cinq ans de retard.

Donc, le Lot et Garonne a tout compris : on ne paie pas, mais on a tout.

Ils se feront coincer par l’État quand ils auront besoin de l’État ou de la Région sur d'autres grands projets, dont le Lot-et-Garonne a besoin. Ça sera donnant donnant et ce sera bien normal.

Jean-Louis Chauzy, le calendrier de cette LGV, c'est le début des travaux en 2024. Jean Castex l'a redit hier en visite dans le Gers, mise en service en 2030, dans huit ans. Honnêtement, ce n'est pas pas réaliste, non ?

Si, c'est parce que c'est l'observation de la réalité. C'est ce qui a été fait pour Tours-Bordeaux par exemple. L'inauguration a été annoncée cinq ans avant, le 1er juillet 2017. On était tous là au 1er juillet 2017 à Bordeaux pour saluer l'arrivée de la LGV.

Dans la Région d'ailleurs, personne n'a protesté sur les atteintes à la biodiversité, quelques hectares qui ont été sacrifiés. Si tout le monde trouve normal que Bordeaux soit à 2 heures de Paris, et tout le monde devrait trouver normal dans quelques coins du Sud-Ouest que Toulouse reste à 4h20 de Paris ? Tout cela n'a aucun sens et les délais seront respectés. Ça sera 5 000 emplois, 5 000 CDI de créés par les entreprises pour faire autant d'emplois indirects. Donc, c'est un gros chantier, un gros enjeu, des emplois et une attractivité renforcée.

Et le TGV participe aussi aux transports du quotidien. Comment voulez-vous mettre des gens dans le train, au titre du développement durable, s'il n'y a pas d'infrastructure ? Imaginez si nous avions que des routes qui datent d'un siècle pour faire face au gain démographique. Nos deux régions ensemble, c'est 100 000 habitants de plus par an. En dix ans, c'est un million. Comment fait-on pour se déplacer ? La mobilité est un enjeu majeur. Les gens veulent sortir de la pandémie. Ils veulent pouvoir se déplacer pour les loisirs, pour la culture et aussi pour le travail. La LGV, c'est aussi l'outil de transports du quotidien pour ces déplacements.

Ça veut dire peut-être un RER toulousain comme certains le souhaitent ?

Bien sûr, parce que l'infrastructure nouvelle à Bordeaux et Toulouse permettra de le mettre en place. Les lignes auront aussi une mixité. Ça sert aussi le transport de marchandises. On ne peut pas hurler après les camions et ne rien faire pour favoriser le fret ferroviaire.