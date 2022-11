Excédés par le bruit des avions, des riverains menacent de bloquer l'aéroport Marseille-Provence

Ils n'en peuvent plus ! Alors que l'aéroport Marseille-Provence fête ses 100 ans , les riverains veulent se faire entendre. Excédés par le bruit des avions, notamment les habitants des quartiers sud de Vitrolles, menacent de passer à l'action s'ils ne sont pas entendus par l'État.

Lors d'une réunion ce mardi en présence du sous-préfet d'Istres, Jean Moindrault, président du CIQ des Pinchinades, a officiellement demandé une dérogation de sept ans pour revenir aux anciens couloirs aériens. C'est-à-dire des décollages "dispersés" plutôt que des trajectoires resserrées au-dessus de leurs têtes, comme l'impose un règlement européen pour uniformiser les décollages et atterrissages. Ça permettrait, selon lui, de mieux répartir les nuisances, le temps de remplacer la flotte vieillissante et bruyante par des avions nouvelle génération.

"Nous on veut vivre tranquille." - Jean Moindrault

Interrogé par France Bleu Provence, l'aéroport Marseille-Provence précise qu'il n'a pas le pouvoir de modifier les trajectoires d'avions. La demande doit être formulée à la DGAC, la direction générale de l'aviation civile. De son côté, si AMP reconnaît les nuisances subies, Romain Wino, chargé des relations avec les habitants, explique les actions menées pour inciter les compagnies aériennes à remplacer leurs avions vieillissants, polluants et bruyants.

"On a 13% des quelque 85.000 avions au départ ou à l'arrivée, qui sont de nouvelle génération, contre seulement 6% en 2019. La marche est encore longue. Mais notre aéroport avec d'autres peut agir sur la redevance d'atterrissage (le principe est simple : plus un avion est polluant et bruyant plus la compagnie paie cher le droit de se poser. Ndlr). Progressivement l'intégralité des avions de la flotte qui dessert l'aéroport de Marseille va changer, Air France et les autres compagnies aériennes."

Vers des avions moins polluants et moins bruyants

Un avion nouvelle génération (Néo pour Airbus et Max pour Boeing) fait deux fois moins de bruit au décollage. Mais à 100 millions d'euros l'unité, le coût pour les compagnies aériennes est très élevé, surtout que le secteur sort fragilisé par la période Covid.