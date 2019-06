EXCLU - 92 % des TGV sont arrivés à l'heure depuis début 2019 entre Paris et Marseille

Marseille, France

Invité de France Bleu Provence matin, Jean Rouche, directeur des TGV pour l'axe sud-est a révélé que 92 % des TGV sont arrivés à l'horaire prévu depuis le début de l'année 2019 entre Paris et Marseille Toulon Nice alors que la SNCF a enregistré des taux records de retards en 2018 pour l'ensemble de ses trains selon un bilan de l'Autorité de la qualité de service dans les transports.

Hausse du nombre de voyageurs

Vingt-cinq AR sont assurés entre Paris et Marseile, Toulon et Nice tous les jours. Et selon Jean Rouche, le nombre de voyageurs a progressé sur ces liaisons. "Depuis deux ans le trafic a augmenté de 20 %, ce qui est très important et supérieur à la moyenne nationale" notamment grâce à l'offre Ouigo.

Pas de changement dans le prix des billets

En revanche, le prix des billets restera inchangé. "Nous ne prévoyons pas de les augmenter" a-t-il assuré, rappelant que le premier tarif entre Paris et Marseille est de 16 euros avec Ouigo entre Paris et Marseille.

Lancement des TGV Inoui

La SNCF lance ce mardi les TGV Inoui entre Paris et le sud-est. Les rames duplex sont rénovées. Des prises de courant sont installées à toutes les places. La Wifi est désormais accessible dans tous les trains. Et une meilleure complémentarité des dessertes TGV Inoui/Ouigo est également prévue.

Une meilleure information aux usagers

Par ailleurs, 1280 collaborateurs ont été formés pour avoir "des attitudes proactives" sans attendre les questions des voyageurs. Une meilleure information sur les correspondances, les retards éventuels et les "situations sensibles" au niveau de l'accueil et dans le train est également prévue.