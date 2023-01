EXCLU - Il n'y aura pas de contrôles des vignettes Crit'Air à Nice

La vignette Crit'Air indique le niveau de pollution. Tous les véhicules doivent avoir leur pastille : deux-roues, camionnette, voiture et poids lourds. Cette vignette se commande via internet sur le site du gouvernement certificat air ou par courrier. En fonction de l'année et du type de carburant, un numéro est attribué à votre véhicule de 1 à 5. Plus le numéro est élevé, plus le véhicule pollue. Depuis le 1er janvier 2023, les voitures très polluantes, c'est-à-dire les véhicules diesel entre 1997 et 2001 n'ont plus le droit de rouler sur la Promenade des Anglais et dans l'hypercentre de Nice.

" Il n'y aura pas de contrôles des vignettes" assure Gaël Nofri

Par exemple à Nice si vous n'avez pas la vignette vous risquez une amende de 68 euros si vous entrez dans l'hyper centre ville. Mais à ce jour il n'y a pas de contrôles :" Il n'y aura pas d'obligation Crit'Air, 1, 2,3 sur la ville de Nice. Il n'y aura donc pas d'amendes et la police municipale de contrôlera pas. Nous ce que nous constatons c'est que l'état ne se met pas en cohérence en maintenant le statut de route à grand passage de la Promenade des Anglais ou en maintenant le péage de Saint-Isidore" annonce en exclusivité sur France Bleu Azur Gaël Nofri, adjoint au maire de Nice, délégué aux transports invité ce mercredi 4 janvier.

"C'est une mesure nécessaire car les particules fines tuent 500 personnes chaque année à Nice" Juliette Chesnel-Le Roux

Juliette Chesnel-Le Roux, présidente du groupe Europe Ecologie Les Verts au conseil municipal de Nice regrette une attitude "très timorée" de la ville de Nice dans la mise en place de ces vignettes : " Alors que d'autres villes appliquent cette mesure à la lettre Nice n'est pas en avance sur l'écologie" estime t-elle avant de rappeler : "C'est une mesure nécessaire car les particules fines tuent 500 personnes chaque année à Nice".