En déplacement au Parlement européen à Strasbourg ce mardi 6 février, Nicolas Hulot s'est exprimé pour la première fois publiquement sur le dossier du grand contournement ouest de Strasbourg.

Je ne peux pas non plus de Paris me substituer aux décisions des autorités locales et régionales"

Le 23 janvier dernier, le ministre de la transition écologique et solidaire a prolongé la déclaration d'utilité publique de cette autoroute à péage de 24 kms qui doit désengorger la traversée de Strasbourg. Les travaux orchestrés par Vinci peuvent reprendre.

Nicolas Hulot a confirmé mardi que le grand contournement serait construit. "Je ne peux pas non plus de Paris me substituer aux décisions des autorités locales et régionales. Ce n'est pas l'idée que je me fais du fonctionnement de l'Etat. Ce projet a été maintes fois approuvé, il est contesté, il a été amélioré, _il n'est pas parfait_. J'ai donné à l'opérateur un certain nombre de prescriptions qui sont autant de conditions s'il veut pouvoir réaliser les travaux. Globalement je pense que c'est le moins mauvais compromis".

A l'avenir, je serai plus rigoureux"

"On ne peut pas non plus tout arrêter", a expliqué Nicolas Hulot au micro d'Anja Vogel, "mais _j'appelle l'ensemble des élus territoriaux à faire attention aux projets de gigantisme_, parfois inutiles - je ne dis pas que c'est le cas ici - mais surtout à garder à l'esprit que je vais maintenant être très ferme dans la lutte contre l'artificialisation des sols et notamment des terres agricoles. A l'avenir, je serai plus rigoureux".

