EXCLU - La première formation à la conduite en trottinette électrique lancée à Marseille

Marseille, France

Cinq jeunes filles de 17 ans ont suivi ce jeudi matin à Marseille la première formation à la conduite en trottinette électrique. Elle est lancée dans une auto-école du 16e arrondissement avec l'un des trois opérateurs de location en libre service, Circ. Pendant une heure de cours purement théorique, les élèves sont sensibilisés aux nouvelles règles du code de la route pour ces engins : on ne roule pas sur les trottoirs, on ne monte pas à deux sur une trottinette et on ne dépasse pas les 25 km/h. Les trois opérateurs retenus par la municipalité se sont engagés à faire de la formation à la sécurité.

C'est donc une auto-école qui forme les utilisateurs de trottinettes. "On a compris qu'il fallait qu'on devienne des écoles de la mobilité, explique Lorenzo Lefebvre du Conseil National des Professions de l'Automobile (CNPA). Nous voulons nous moderniser et aussi suivre le respect de l'environnement. Si on peut éviter de polluer, il faut le faire."

Des contrôles et des PV dans les prochaines semaines

La ville de Marseille vient de limiter à trois le nombre d'opérateurs de trottinettes. Circ, Voï et Bird ont notamment l'obligation de prévoir des opérations de formation à la sécurité sur ces engins. "De la pédagogie, de la pédagogie et encore de la pédagogie, martèle Jean-Luc Ricca, adjoint au maire de Marseille, en charge du stationnement et de la circulation. Il faut faire comprendre aux utilisateurs que cet outil peut être merveilleux mais aussi très dangereux si on l'utilise mal".

À Marseille, dans les prochaines semaines, la police (municipale comme nationale) fera des contrôles et commencera à verbaliser. Circuler sur un trottoir coûtera ainsi une amende de 135 euros. Des trottinettes sont en libre service à Marseille depuis janvier dernier.