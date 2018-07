Le préfet des Bouches-du-Rhône a confirmé en exclusivité ce mercredi matin que la section nord de la rocade L2 entre les Arnavaux et Frais Vallon ouvrirait la deuxième quinzaine d'octobre, malgré trois réserves "au titre de la sécurité et de l'accessibilité".

La rocade L2 sera ouverte dans son intégralité la deuxième semaine du mois d'octobre 2018, a confirmé en exclusivité sur France Bleu Provence le préfet des Bouches-du-Rhône, mercredi matin. "Les travaux ont très largement avancé. Ils sont quasiment achevés" a affirmé Pierre Dartout.

Trois réserves principales

Alors que les services de l'Etat avaient relevé près de 350 réserves pour le premier tronçon est, ouvert depuis un an et demi, le préfet des Bouches-du-Rhône a affirmé qu'il existait "trois réserves au titre de la sécurité dans les tranchées couvertes et l'accessibilité". Une commission départementale s'est réunie fin juin et se réunira de nouveau le 19 juillet. "Nous avons bon espoir que ces réserves puissent être surmontées" a affirmé Pierre Dartout. Par ailleurs, la direction des infrastructures du ministère des Transports a émis 130 réserves "plus techniques" et qui devraient "logiquement être levées".

Des nuisances pour les riverains?

Selon le préfet des Bouches-du-Rhône, des dispositions ont été prises pour limiter et réduire la pollution sonore auprès des riverains de la rocade L2 avec notamment des murs anti-bruit. Pierre Dartout a également insisté sur la nécessité d'une "bonne insertion urbaine et paysagère de l'ouvrage au sein des quartiers traversés", avec l'aménagement de talus et l'implantation d'arbres. "Tout n'est pas encore achevé mais cela n'empêchera pas la mise en service de la rocade L2 en octobre" a insisté le préfet.

Depuis l'ouverture de la partie est de la rocade L2, près de 70.000 véhicules empruntent tous les jours cet axe qui doit désengorger le trafic à Marseille