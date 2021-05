EXCLU - Label « Ville à vélo du Tour de France » : Paris obtient "4 vélos" pour la première édition

De nouveaux panneaux avec des petits vélos jaunes vont bientôt fleurir à l’entrée des communes. A l’instar de celui des villes fleuries, un nouveau label, intitulé « Ville à vélo du Tour de France », fait son apparition pour encourager les initiatives des communes en faveur du vélo au quotidien. Les résultats sont dévoilés ce jeudi par ASO, l’organisateur du Tour. Paris obtient la meilleure note des villes françaises. En Ile-de-France, Nanterre et Mantes-la-Jolie obtiennent deux vélos.

Quatre-vingt communes étaient candidates pour cette première édition (il fallait pour cela avoir au moins une fois accueilli le Tour de France depuis sa création en 1903). Quatre niveaux de labellisation ont été définis (1, 2, 3 ou 4 vélos) selon des critères établis avec des experts de la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB) et susceptibles de prendre en compte les spécificités des grandes villes comme des communes rurales.

Paris fait aussi bien que Rotterdam

Seules deux villes ont obtenu "4 vélos": Paris et Rotterdam (Pays-Bas), ville-départ du Tour de France en 2010. Le jury souligne l’accélération de la politique cyclable de la capitale ces dernières années. « Les usagers du vélo bénéficient dorénavant de centaines de kilomètres de pistes cyclables plus larges et sécurisées qu’auparavant dans tous les arrondissements de la capitale (…) et ce mode de déplacement devient massif ».

Le label, décerné par le Tour de France, est également sensible aux efforts concernant la pratique de loisirs et sportive. Et sur ce point aussi, Paris a tout bon. « Paris investit dans la mobilité du quotidien, avec un soutien aux acteurs locaux, et n’oublie pas pour autant la pratique sportive (équipements et itinéraires cyclables de loisirs) ».

Cette certification est accueillie avec joie par la Ville de Paris. "C’est une grande satisfaction", se félicite David Belliard, l'adjoint aux transports à la maire de Paris. " Ces "4 vélos", qui nous mettent à égalité avec Rotterdam, nous disent que nous allons dans le bon sens et nous poussent à aller encore plus loin sur la question du vélo à Paris.

.

Deux vélos pour Nanterre et Mantes-La Jolie

Deux autres villes franciliennes étaient candidates pour cette première édition : Nanterre (Hauts-de-Seine) et Mantes-La Jolie (Yvelines). Elles obtiennent toutes les deux « 2 vélos ». Le jury met en avant le volontarisme de Mantes-La-Jolie qui a adopté un plan vélo en 2015. « La ville a aménagé des pistes cyclables ainsi que des itinéraires le long d’espaces naturels. La commune renforce son action en faveur du vélo par la sensibilisation des écoliers à la pratique du vélo et l’accueil de courses cyclistes ».

Concernant Nanterre, le jury salue « sa motivation à servir d’exemple (plan de déplacements administration, prêt de vélo) » et son plan vélo à venir qui prévoit d’avantage d’infrastructures cyclables. « Action importante, qu'elle devrait effectivement renforcer afin que plus d'habitants considèrent le vélo comme un moyen de déplacement viable au quotidien ».