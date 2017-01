EXCLU : voici à quoi pourrait ressembler la future ligne du tramway nantais

Le directeur général du réseau de transport en commun de l'agglomération nantaise précise le tracé de la future ligne du tramway. Alain Boeswilwald était l'invité de France Bleu Loire Océan ce jeudi matin.

Une semaine après l'annonce du maire Johanna Rolland du choix d'une nouvelle ligne de tramway sur Nantes, on en apprend un peu plus sur le futur tracé.

Le directeur général du réseau de transport en commun de l'agglomération nantaise Alain Boeswilwald était l'invité de France Bleu Loire Océan ce jeudi matin. Il a précisé le tracé de la future ligne du tramway. On savait déjà qu'il s’agira de desservir aussi bien le futur CHU que la ZAC des Iles. On sait désormais que la future ligne sera raccordée à l'actuelle ligne 1 du tram, qu'elle traversa le bras nord de la Loire et empruntera le pont des Trois-Continents jusqu'à la mairie de Rezé.

Le point de départ ce sera la ligne 1 depuis le quai de la Fosse. Le tramway franchira le bras nord de la Loire après il longera le "parcway" la grande voie qui séparera le CHU du grand parc qui est prévu à l‘ouest de l'Ile de Nantes et il franchira le pont des Trois-Continents, desservant la ZAC des Iles qui sera de l’autre côté et sans doute s’orientant vers un secteur à proximité de la mairie de Rezé - Alain Boeswilwald directeur général de la TAN.

