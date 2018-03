Châteauroux

Suite à un litige en 2015 avec l'artiste qui avait créé les premiers visuels, les panneaux avaient dû être démontés un par un. Après trois ans de négociations administratives, un accord a été trouvé et vingt-trois nouveaux panneaux seront installés sur l'autoroute A20 dans les prochaines semaines. Ces visuels marrons et blancs indiquent aux automobilistes les sites et monuments remarquables du Berry, comme par exemple les Châteaux de Bouges et Valençay, le Pays de George Sand, les étangs de la Brenne etc...

Les fameux fromages de chèvre berrichons... - Droits réservés

Pour découvrir les nouveaux graphismes issus du schéma directeur de signalisation de l'A20 approuvé en janvier dernier, déroulez le fichier PDF ci-dessous. Les panneaux seront officiellement présentés par le Préfet de l'Indre Seymour Morsy le jeudi 5 avril à 11h30 dans les jardins de la Préfecture.