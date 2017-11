Exercice de sécurité civile sur deux sites Seveso à Thann et Vieux-Thann : la RN66 fermée

⚠️ Exercice de sécurité civile mardi 14 novembre 2017 sur le site Cristal et PPC à #Thann et #VieuxThann ⚠️ Les mesures testées : bouclage routier ⛔️, alerte par déclenchement des sirènes 🔊 et confinement des établissements. Toutes les infos ➡️ https://t.co/qsEqPzxOGhpic.twitter.com/qWqXrrPGuz