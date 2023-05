A20 - Exercice de sécurité civile grandeur nature au sud de Brive, dans le tunnel de Noailles

Un exercice grandeur nature va avoir lieu la nuit prochaine en Corrèze sur l'A20 dans le Tunnel de Noailles, situé au sud de Brive. Il s'agit de simuler un accident impliquant un véhicule transportant des matières dangereuses. Un exercice de sécurité civile pour tester les plans Orsec Novi "nombreuses victimes" et TMD "transport de matière dangereuse".

La simulation de l'accident aura lieu dans le tube est du tunnel précise la préfecture dans un communiqué. A cet endroit là, le tunnel sera fermé à la circulation entre 19h30 et 2h30, dans le sens Toulouse-Paris. Mais, le trafic sur l'A20 sera maintenu avec un basculement de chaussée et une circulation à double sens dans le tube ouest après la sortie 52 en direction de Paris et après la sortie Brive-Ouest en direction de Toulouse.

L'exercice peut entraîner quelques perturbations du trafic, la vitesse sera limitée à 50km/h au niveau du basculement et à 90km/h dans le tunnel. Par ailleurs, la préfecture conseille aux habitants du secteur de limiter leurs déplacements et d'emprunter le réseau secondaire le temps de l'exercice.