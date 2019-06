Paris, France

Quatre équipes internationales d'architectes, d'urbanistes, d'économistes ont travaillé pendant plus d'un an sur l'avenir de nos transports en Ile de France. Pour eux, le bitume gris des autoroutes et la pollution du périphérique, appartiennent au passé. Demain se veut vert, propre, intelligent et connecté. Ils présentent leur travail, à partir de ce vendredi, au pavillon de l'Arsenal, à Paris. Leurs noms : L'Atelier des mobilités [ D&A Devilliers&Associés], le collectif Holos [Richez_Associés], New deal pour les voies du Grand Paris [Seuro Architectes] et Shared utility networks-SUN [Rogers Stirk Harbour & Partners]. Leur terrain d'études s'appuie sur 1000 km du réseau francilien existant. Ils ont imaginé un nouvel usage de la route et des transports en commun.

Exposition des routes du futur Grand Parix au pavillon de l'Arsenal © Radio France - Sylvie Charbonnier

Une visite dans le temps

La visite commence par toute une série d'écrans montrant, en noir et blanc, des films d'époque. On y voit l'évolution des routes et des transports, à Paris, depuis le début du XXe siècle, la création du périphérique, dans les années 60, construit sur une période de 15 ans, sur les vestiges des fortifications de Paris; les nouvelles rocades franciliennes des années 70, pour relier les villes nouvelles à la capitale, puis les premières crises des autoroutes, dans les années 90, jusqu'à l'intégration de ces autoroutes dans le tissu urbain, dans les années 2010. Car, comme le dit Sylvain Cognet, le directeur général du Forum Métropolitain du Grand Paris, "pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient".

exposition les routes du futur Grand Paris © Radio France - Sylvie Charbonnier

Des projets intelligents

Le réseau francilien est saturé, c'est un constat. Il est indispensable de le repenser. Les voitures intelligentes, autonomes, connectées, arrivent sur le marché, les usagers ne supportent plus la pollution et l'inconfort des encombrements. Les quatre équipes pluridisciplinaires d'architectes ont imaginé les routes du futur. Pour l'Atelier des Mobilités, entre autres, il faudrait un plan logistique, dès 2030, pour réserver l'A86 et la Francilienne, uniquement aux camions propres et très chargés. Pour le collectif Holos, abaisser les vitesses, pour mieux respirer, avec des autoroutes "multimodales", davantage de transports en commun et plus de covoiturage. New deal propose des routes végétalisées, des lignes de bus express, en grande couronne, sur des bandes d'arrêt d'urgence, par exemple. Le collectif SUN propose des autoroutes vertes, avec un système de ramassage basé sur des wagons électriques modulables, avec des drones de livraison.

exposition les routes du futur Grand Paris au pavillon de l'Arsenal © Radio France - Sylvie Charbonnier

Aux élus de jouer

Une synthèse des différents projets sera présentée en octobre aux élus. Mais il ne s'agit pas d'un appel d'offre et ce ne seront pas forcément ces propositions là qui seront retenues. Le Forum métropolitain du Grand Paris, qui a lancé l'étude, a rassemblé autour de la même table, la maire de Paris, Anne Hidalgo, la présidente de la région Ile de France, Valérie Pécresse, l'Etat, la Métropole, les départements et les territoires. En attendant les décisions, l'exposition part en itinérance, dans une dizaine de territoires partenaires, elle sera présente à la première biennale d'architecture et de paysage de la Région et dans des lieux aussi divers que la maison de l'Environnement de Roissy que le centre commercial de Bercy 2, afin que tous les publics puissent découvrir les travaux et les visions des architectes.