Extension du terminal 2 de l'aéroport Nice Côte d'Azur : l'enquête publique démarre ce lundi

Nice, France

Le projet d'extension du terminal 2 de l'aéroport de Nice va connaître une nouvelle phase. L'enquête publique - initialement prévue le mois dernier - démarre ce lundi 4 novembre. Elle durera trois semaines jusqu'au 25 novembre et sera ponctuée de deux permanences en mairie de Nice les 8 et 22 novembre. Cette enquête a pour but d'informer le public qui va pouvoir consulter le dossier de cette extension et témoigner. Le site de la préfecture compile d'ailleurs de nombreux documents utiles à la connaissance du projet.

En quoi consiste le projet ?

Le projet consiste en l’extension du terminal T2.2 dans la continuité des niveaux existants. Il comprend deux bâtiments : un hall d’enregistrement côté ville et une jetée constituée de six halls d’embarquement et de débarquement côté piste. La surface nouvellement créée est supérieure à 25 000 m².

Le projet vise à répondre à l’augmentation du trafic aérien prévu et à accueillir 4 millions de passagers supplémentaires.

Le projet d'extension tel qu'il est présenté dans l'étude d'impact - STEPHANE AUREL ARCHITECTURE

Les plans de repérage et d'autres photos du projet sont disponibles ici (mis en ligne par la préfecture des Alpes Maritimes)

L'aéroport Nice Côte d'Azur prévoit dans son étude mobilité une augmentation du trafic aérien de 3,8% par an entre 2019 et 2030. En 2018, l'aéroport a accueilli dans ses terminaux 13,85 millions de voyageurs, soit une progression de 4,1 % par rapport à 2017 (rapport annuel 2018). Une telle prévision sur la période 2019-2030 mènerait à 18 millions de passagers à horizon 2026.

Les perspectives d'évolution du trafic aérien à l'horizon 2030 - Société aéroport Cote d'Azur

Les opposants à ce projet dénoncent une croissance exponentielle et une extension du T2 qui pourrait mener l'aéroport à accueillir 21 millions de passagers en 2030 soit près de 9 000 véhicules supplémentaires.

Le graphique des opposants à l'extension - Collectif citoyen 06

Aujourd'hui, 75% des voyageurs utilisent la voiture (dépose, taxi, parking ...) pour se rendre à l'aéroport soit plus de 16 000 véhicules par jour (employés compris). La société de l'aéroport Nice Côte d'Azur estime que l'extension du T2 porterait ce chiffre à 20 500 en 2030.

Une étude d'impact critiquée par l'autorité environnementale

En février 2018, le préfet de région a soumis l'autorisation du dossier d'extension à la fourniture d'une étude d'impact. Elle a été commandée par l'aéroport et rendue en février 2019. En 275 pages, elle étudie l'impact de cette extension sur l'environnement. Mais ce rapport été sévèrement taclé par l'autorité environnementale de PACA le 15 juillet dernier.

L’autorité environnementale relève des insuffisances significatives sur la prise en compte des thématiques gaz à effet de serre, qualité de l’air, nuisances sonores liées à l’accroissement prévisible du trafic aérien. Il manque une justification acceptable de l’extension du terminal alors qu’aucune modification (stationnement, pistes, trajectoires) n’est envisagée sur l’aménagement du trafic aérien lui-même.

Par ailleurs, l'autorité demande de "justifier les choix au regard des enjeux environnementaux et présenter des solutions alternatives."

Trois jours plus tard, un mémoire a été envoyé par l'aéroport et répondant point par point aux interrogations de l'autorité. Sur la question de l'alternative, la question d'une ligne TGV est prise en compte par l'aéroport mais "la réalisation complète de la ligne n’est pas envisagée avant 2030 voire 2050 et au-delà en considérant le rapport de la commission Mobilités 21. Cette alternative au trafic national n’est pas en adéquation temporelle avec les prévisions d’accueil de nouveaux passagers à l’aéroport de Nice ces 10 prochaines années."

Sur la question des émissions de gaz à effet de serre, l'aéroport précise que "de nombreuses actions ont déjà été réalisées dans le but de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. L’aéroport a notamment obtenu sa certification de « Neutralité Carbone » du programme Airport Carbon Accréditation en 2016." Une neutralité dénoncée par les opposants du collectif citoyen 06 qui estiment que les émissions de gaz à effet de serre des avions ne sont plus prises en compte dès lors que l'engin quitte le sol.

Les émissions de gaz à effet de serre prévues par la société de l'aéroport Nice Cote d'Azur -

La décision finale d'accorder ou non le permis de construire revient au préfet. C'est lui qui tranchera le dossier probablement d'ici la fin de l'année selon plusieurs sources.