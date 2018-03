Les premières rails de l'extension du tram E à la Robertsau sont posées et les élus ont semé les premières graines de ce nouveau "tram vert", qui comptera 3 stations en plus.

Robertsau, Strasbourg, France

La pose des premières rails de l'extension du tram E, au Nord de la Robertsau a débuté ! Le front des travaux a commencé en décembre 2017 et les premières rails ont été livrées en janvier 2018. Ce vendredi 23 mars, les élus étaient réunis en plein cœur du quartier pour semer les premières graines symboliques de ce nouveau tram végétal.

3 nouvelles stations

Il comportera 3 nouvelles stations, "Jardiniers", "Mélanie" et probablement "Robertsau-Escale", le terminus, situé à côté du centre socio culturel L'Escale. Il y aura aussi 1,4 km de voies supplémentaires, 1,3 km de voie verte réservée aux piétons et aux cyclistes et 10 000 visiteurs attendus par jour.

Il y aura beaucoup plus de gens desservis

Jusqu'ici, la ligne E s'arrêtait à l'entrée du quartier et n'était pas forcément très attractive, reconnaît Alain Fontanel le président de la CTS, le réseau de transport Strasbourgeois : "Là, il ira jusqu'au cœur de la Robertsau, et jusqu'au quartier Papeterie et même le centre social et culturel. Donc il y aura beaucoup plus de gens desservis", explique-t-il.

Les premières rails ont été livrées en janvier, la pose complète de la voie s'échelonnera sur toute l'année 2018. © Radio France - Soizic Bour

15 minutes en tram du cœur de la Robertsau jusqu'à République

Un tram toutes les 7 minutes, un temps de trajet de moins de 5 minutes entre les arrêts Boecklin et Papeterie et 15 minutes seulement entre Papeterie/Niederau et République et ça, selon Alain Fontanel, "ça va renforcer l'attractivité et ça veut dire qu'on peut prendre moins souvent la voiture, plus souvent le tram".

Désengorger la rue Boecklin

Le but est aussi de désengorger l'axe central de la Robertsau, la rue Boecklin. "C'est un endroit très accidentogène, notamment pour les vélos. Là, on aura deux alternatives : le tram mais aussi une piste cyclable qui permettra d'aller au centre-ville sans risque", souligne Alain Fontanel.

Un tram "vert"

La plateforme du tram sera quasi-complètement végétalisée et les rails fixées sur des murets séparés, un nouveau procédé pour faire de cette extension un vrai "tram vert" explique Roland Ries le maire de Strasbourg : "Au lieu de faire une longue plateforme de béton, on pose les rails sur la terre ferme et ça permet de faire une plateforme engazonné et ça évite de mettre en place des systèmes d'arrosage compliqués et qu'il faut entretenir, l'arrosage se fera comme dans n'importe quelle prairie", ajoute Roland Ries.

Inauguration en juin 2019

Le nouveau réseau de tramway sera opérationnel au cours du deuxième semestre 2019, l'inauguration se fera en juin. En tout, le projet a coûté 19,4 millions d'euros, porté par l'Eurométropole de Strasbourg. L'état a donné 4 millions d'euros et la région Grand-Est 3,6 millions. 3 parkings vont également être crées à proximité des nouvelles stations, soit une centaine de places de stationnement aménagées.