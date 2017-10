Extension du tramway dans l'agglomération bordelaise : la ligne D sur les rails

Une première soudure de rail a été effectuée ce mardi sur les allées de Tourny à Bordeaux. La ligne D reliera la place des Quinconces à Bordeaux au lieu-dit Cantinolle à Eysines. La mise en service est prévue fin 2019.

La soudure de rail effectuée ce mardi sur les allées de Tourny, à Bordeaux, est la première d'une longue série. En tout, 2350 soudures de rails sont prévues pour réaliser la ligne D longue de 9,8 km. Elle desservira l'ouest de l'agglomération bordelaise en reliant la place des Quinconces au lieu-dit Cantinolle, à Eysines en passant par le Bouscat et Bruges. La ligne D franchira donc la rocade. Sa mise en service est prévue pour fin 2019.

Des extensions sur les lignes A et C

Jeudi 14 septembre, c'était à Villenave d'Ornon que la première soudure de rail avait été effectuée pour l'extension de la ligne C du tram. La ligne C, longue de 1,4km reliera le terminus actuel "Lycée Vaclav Havel" à Villenave d'Ornon. Une extension du côté de la ligne A, entre les stations Quatre Chemins et l'aéroport de Merignac, est aussi prévue pour fin 2019.

Le réseau de tramway de Bordeaux Métropole avec 77 km de voies en service en 2020, devrait constituer l'un des premiers réseaux de France en nombre de kilomètres.