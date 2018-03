Le Mans, France

Thierry Avenant prend tous les jours le TGV au Mans pour aller travailler à Paris. Il s'attend à passer un printemps de galère. " On ne peut absolument pas s'organiser en amont puisqu'on ne sait pas quel train va circuler. On ne sait pas non plus si on aura la chance de monter dans un train. En fait, on le saura la veille à 17 heures. Impossible dans ces conditions de prévoir quoi que ce soit. Je travaille dans la restauration à Paris et je serai peut-être obligé de rester dormir sur place. En tout cas pas question de prendre ma voiture, c'est trop long et fatiguant, sans parler des embouteillages sur Paris pendant ces jours de grève". Thierry Avenant n'est pas le seul. 900 sarthois prennent chaque jour le TGV pour se rendre à Paris. C'est le cas de Pascal Gaulin qui, en plus, prend le TER entre Ecommoy et la gare du Mans " C'est la double peine" sourit Pascal. Alors avec les autres usagers de la ligne Chateau du Loir- Le Mans, il a décidé de prendre les devants. " Nous avons contacté un site de covoiturage gratuit dont l'adresse est sur notre page facebook."

Pascal Gaulin fait tous les jours entre Ecommoy et Le Mans. Il prend le TER puis le TGV et s'attend à passer un printemps difficile Copier

Les réservations explosent sur les lignes d'autobus entre Le Mans et Paris

Les usagers des TER tentent de s'organiser pour trouver d'autres modes de transports pendant les jours de grève © Maxppp - D GAUTIER/PHOTOPQR/L'ALSACE

Autre solution pour ceux qui ne sont pas pressés : les lignes de cars "Macron". Raphael Daniel est porte parole de la société Flixbus. Et il se frotte les mains. "Pour les premiers jours de grève, les 3 et 4 avril, les réservations ont été multipliées par 4 entre Le Mans et Paris. Comme les cheminots ont dévoilé leur calendrier des jours de grève, les gens peuvent anticiper. On espère récupérer une clientèle de travailleurs parisiens car même si le bus est moins rapide que le train, on peut aussi travailler pendant le trajet grâce à une bonne connection wi-fi. Sans parler des tarifs, beaucoup moins chers. On surveille les réservations en temps réel. Il y a entre deux et cinq aller-retour quotidiens. Mais nous n'hésiterons pas à mettre des rotations supplémentaires les jours de grève, si besoin".

Raphael Daniel, le porte parole de la société Flixbus. Les réservations ont été multipliées par 4, les jours de grève à la SNCF, entre Le Mans et Paris Copier

Mais prendre un bus ou sa voiture a forcément un coût. C'est pourquoi la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports demande dès présent des indemnisations à la SNCF, notamment pour les abonnés. Ce n'est pas d'actualité répond l'entreprise ferroviaire qui a décidé de fermer les réservations TGV, les jours de grève. "Ce n'est pas pour éviter d'indemniser nos clients" explique Christelle Pujol, la directrice TGV Bretagne Pays de Loire. "Les jours de grève, les billets sont échangeables et remboursables. Mais 30 % des places sont déjà réservées sur nos TGV. Or nous ne savons pas encore s'ils circuleront. Nous ne voulons pas vendre des billets à nos clients qui risquent de rester à quai ou de voyager dans des trains bondés. Nous allons donc privilégier nos abonnés et ceux qui voyagent quotidiennement pour le travail. D'ailleurs nous invitons tous ceux qui peuvent décaler leur voyage, à le faire"

Christelle Pujol, la directrice TGV Bretagne Pays de la Loire Copier

Douze jours de grève sont programmés au mois d'avril : les 3, 4, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 28 et 29 avril.