Face à la pénurie d'essence en France, de nombreux Alsaciens vont faire leur plein en Allemagne

Des Alsaciens viennent faire leur plein côté allemand, mais avec des prix bien plus élevés

Le gouvernement a demandé ce mardi aux préfets d'engager la procédure de réquisitions des personnels qui travaillent dans les dépôts de l'entreprise Esso. Façon de répondre à la colère de nombreux Français alors qu'environ un tiers des stations services sont à sec et que 74% des Français utilisent leur voiture pour aller travailler.

La CGT a en effet reconduit une nouvelle fois ce mardi son mouvement de grève et de blocage des raffineries Esso et Total.

En Alsace aussi, un tiers environ des stations sont à sec. Les autres sont assaillies par d'immenses files d'attente. Alors de nombreux Alsaciens ont trouvé la solution : ils passent la frontière pour aller faire le plein en Allemagne. C'est le cas notamment à Kehl, juste en face de Strasbourg.

Là-bas, l'essence est bien plus chère qu'en France. Comptez presque deux euros le litre de super, et 2 euros 13 le diesel car le gouvernement a supprimé sa ristourne de 30 centimes sur le prix des carburants depuis le premier septembre. Mais pour Fatimah, cela permet d'être sûr de trouver du carburant sans attente.

Pas de longues files d'attente du côté allemand de la frontière, mais un flux continu de voitures françaises venues faire le plein © Radio France - Antoine Balandra

"Je viens exprès pour mettre de l'essence parce qu'en France c'est compliqué. Je sors du travail et je suis à sec. Ici, c'est facile, et il n'y a personne" dit-elle.

Dans cette grande station service allemande, il n'y a effectivement pas de file d'attente. Mais les voitures Françaises assurent un flux régulier, continu.

"C'est plus cher mais on a le plein et si l'on veut rouler un peu, c'est la bonne solution" renchérit Anne, une autre automobiliste alsacienne qui s'apprête à partir en voyage.

Globalement cet après-midi là, deux clients sur trois étaient des Français dans cette station allemande. Avec parfois un regard agacé sur la grève côté français. "Il n'y a plus d'essence nulle part chez nous, donc on prend une demi-journée de libre pour venir faire le plein en Allemagne. C'est malheureux, c'est scandaleux" estime Josiane.

La gérante allemande le confirme. Malgré son essence vendue 40 centimes au litre plus cher qu'en France, la fréquentation de la station a augmenté depuis quelques jours.