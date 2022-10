Face à la pénurie d'essence le maire de Nice renforce la fréquence des transports en commun

Pour faire face à la pénurie d'essence qui touche le pays mais aussi les Alpes-Maritimes, le maire de Nice Christian Estrosi décide de renforcer la fréquence des transports en commun. Dans un communiqué l'édile indique " face à la situation et au comportement de ceux qui rajoutent de la crise à la crise et pénalisent les habitants de la Métropole et les actifs qui ont besoin de leur véhicule pour travailler, notamment services de secours et professions médicales, j’ai demandé à Gaël Nofri, Adjoint délégué aux Transports, à la Circulation, au Stationnement, à la Logistique urbaine et Subdélégué au mobilier urbain, Président de la régie Ligne d’Azur, de déployer un dispositif, dès demain matin, pour renforcer la fréquence de nos transports en commun aux heures de pointe".

Augmentation des rotations et des capacités de place de 10%

Un renfort exceptionnel sera mis en place du mercredi 12 octobre au vendredi 14 octobre de 7h à 19h sur la ligne 2 du tramway et sur l’ensemble des lignes de bus structurantes du réseau : les lignes 5, 6, 7, 8 et 9.

Pour chacune de ces lignes, un bus supplémentaire sera déployé, renforçant ainsi les rotations et les capacités de place de l’ordre de 10% supplémentaires.

Deux rames supplémentaires seront également mises en service sur les lignes 2 et 3 du tramway. La ligne 1 est déjà exploitée à son cadencement maximum.

Les mesures mises en place seront réévaluées en fonction de l’évolution de la crise indique aussi la ville de Nice.