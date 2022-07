Face à la promesse d'un plan transport, les Chemins de Fer de Provence lèvent la grève.

Les cheminots du train des Pignes ont levé leur grève entamée il y a plus d'un mois. Un préavis restent en place mais le mouvement fait malgré tout une pause. Les employés espèrent ainsi faire un pas vers la direction qui leur a promis une ouverture des discussions à la rentrée. En septembre, au plus tard en octobre, les deux parties devraient alors discuter d'un plan transport pour notamment le haut pays et le haut de la ligne des Chemins de fer de Provence. La CGT demande la remise en place d'une desserte quotidienne dans la partie Alpes-de-Haute-Provence. La grève avait été décidée au début du mois de juin et paralysait depuis la ligne tous les dimanche et lundi.